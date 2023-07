Atletica, Assunta Legnante leggendaria: Campionessa del Mondo per la quinta volta! Mito totale

Assunta Legnante è semplicemente un mito vivente dello sport tricolore, un punto di riferimento nell’universo paralimpico, una stella assoluta per caparbietà, tenacia, perseveranza e talento agonistico. La fuoriclasse campana ha conquistato la medaglia d’oro nel getto del peso (categoria F11) ai Mondiali di atletica paralimpica in corso di svolgimento a Parigi, dove il prossimo anno si disputeranno le Paralimpiadi. La 45enne si è laureata Campionessa del Mondo per la quinta volta consecutiva: dopo le apoteosi del 2013, 2015, 2017, 2019 arriva il mitico pokerissimo che la incorona per l’eternità.

La due volte Campionessa Paralimpica (a Londra 2012 e Rio 2016, mentre a Tokyo 2020 dovette accontentarsi dell’argento), che pochi giorni fa si era messa al collo il bronzo nel lancio del disco, si è imposta con 15.55 metri, stampati in occasione del quinto tentativo, ciliegina sulla torta di una gara in crescendo (14.92, 14.30, 14.64, 15.27). L’uzbeka Safiya Burkhanovac conquista la medaglia d’argento con 13.72 e al terzo posto si piazza la cinese Zhao Yuping a 12.78. Con l’oro di oggi salgono a quattro i metalli più preziosi per la Nazionale azzurra. Otto invece le medaglie totali (quattro ori, un argento, tre bronzi).