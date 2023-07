Arrampicata sportiva, Ghisolfi e Tomatis si fermano in semifinale nel lead a Briançon

Primo dei due giorni della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2023 a Briançon (Francia). Un fine settimana dedicato esclusivamente alle prove tecniche del lead al maschile e al femminile: in programma oggi c’erano qualificazioni e semifinali.

Al maschile sono stati due gli azzurri a qualificarsi per le semifinali: Giorgio Tomatis e Stefano Ghisolfi. Tomatis si è qualificato come 25esimo con il punteggio di 25.42. Ghisolfi si è piazzato invece 16esimo con lo score di 17.66. Non ce l’hanno fatta Davide Marco Colombo, Gabriele Moroni e Luca Boldrini. Nulla da fare invece per i due azzurri nel penultimo atto: non bastano rispettivamente la 18esima e la 14esima posizione per approdare in finale.

Nulla da fare invece al femminile, con le azzurre che sono state tutte estromesse: 59esima posizione per Giulia Bernardini, 53esima Viola Battistella, 49esima Federica Papetti, 47esima Savina Nicelli e 32esima Claudia Ghisolfi. Si qualifica come prima per la finale la ceca Eliska Adamovska con il punteggio di 49+ davanti alla giapponese Nonoha Kume con 49.

Foto: FASI