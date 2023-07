Perché Djokovic ha perso a tavolino un punto con Sinner. Protesta con l’arbitro: “Stai scherzando?”

Novak Djokovic ha vinto il primo set della semifinale contro Jannik Sinner a Wimbledon e ha poi operato un break nella seconda frazione, portandosi così sul 2-1. Il serbo si presenta al servizio nel quarto game e il punteggio recita 15-15, quando inizia uno scambio molto serrato. Il tennista italiano risponde colpo su colpo in maniera brillante, il numero 2 al mondo non demorde e rimanda indietro di tutto. In occasione di un colpo, però, Djokovic ha urlato in maniera violante.

Un ruggito emanato dopo aver colpito la palla, già in viaggio verso la metà campo di Sinner. I decibel si sono alzati in maniera perentoria e l’arbitro ha interrotto lo scambio (in gergo “hindrance”), concedendo all’altoatesino il punto a tavolino. Djokovic non voleva crederci e infatti si è rivolto al giudice di sedia con un eloquente “Stai scherzando?“. Si è recato presso il seggiolone, ma non c’è stato verso: decisione confermata e punto concesso a Sinner, che si è così potuto portare sul 30-15.

Ne è nato un game altamente combattuto, in cui l’azzurro ha anche avuto una chance per il contro-break, prima di prestare il fianco alla furia agonistica del serbo. Djokovic si è così portato sul 3-1 nel secondo set, dopo aver già vinto la prima frazione. La partita si fa davvero durissima per il nostro portacolori, che sogna la grande impresa sull’erba britannica.

Foto: Lapresse