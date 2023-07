Amichevoli calcio oggi (26 luglio): quali squadre di Serie A giocano? Calendario, programma, orari, tv

Il calcio non si ferma mai. Ci troviamo al 26 luglio, nel pieno della stagione estiva ma questo sport non va in vacanza. Da 25 giorni è iniziato il calciomercato mentre tra 24 giorni si comincerà con la massima serie italiana. Il conto alla rovescia è iniziato da tempo e le squadre hanno già cominciato da settimane la preparazione pre-stagionale per arrivare al meglio alla competizione. E oltre alle sessioni di allenamento non mancano inoltre, le amichevoli.

Partiamo, però, da una partita che non vedrà coinvolto alcun undici della Penisola. Stiamo parlando della gara di oggi, che andrà in scena a partire dalle ore 12.30, tra il Bayern Monaco e i Campioni d’Europa del Manchester City. Ci si aspetta una partita avvincente e ricca di emozioni tra due squadre che sanno giocare un grande calcio. Spostiamo le lancette in avanti di qualche ora sino ad arrivare alle 17.00: sono previste infatti due sfide.

Il Lecce, a Folgaria, se la vedrà con il Padova mentre l’Atalanta sfiderà la Pro Vercelli, formazione che milita nel campionato di Serie C, al Centro Bortolotti di Zingonia. Alle 18.00 all’Svk-Arena di Kirchbichl, l’Empoli, affronterà il test contro i tedeschi del Fussballclub Heidenheim 1846 , neopromossi in Bundesliga. Dalle 20.00 poi, troveremo il Cagliari e la Fiorentina impegnate contro, rispettivamente, Roma Primavera e Stella Rossa. Occhio perché per la Viola si attendono aggiornamenti: ieri la squadra non è partita per il forte vento e resta da capire se riuscirà a volare questa mattina: in caso contrario l’amichevole verrà annullata. Infine, alle 21.00, la Roma combatterà contro il Braga. Ecco di seguito tutti i match amichevoli odierni.

AMICHEVOLI CALCIO OGGI (26 LUGLIO)

Ore 12.30 – Bayern Monaco-Manchester City – Japan National Stadium, Tokyo, Giappone – Diretta streaming su DAZN.

Ore 17.00 – Lecce-Padova – Folgaria – Diretta tv su Sportitalia.

Ore 17.00 Atalanta-Pro Vercelli – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 18.00 Fussballclub Heidenheim 1846-Empoli – Svk-Arena di Kirchbichl – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.00 – Cagliari-Roma Primavera – Stadio comunale “Brunod” di Chatillon – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 20.00 – Stella Rossa-Fiorentina – Marakana – Non sono previste dirette tv o streaming.

Ore 21.00 – Braga-Roma – Esatdio Municipal de Albufeira, Portogallo – Diretta streaming su DAZN.

