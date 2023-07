Calendario Milan Serie A: date e programma di tutte le partite, le avversarie giornata per giornata

La Serie A ha nel mirino il 20 agosto, il giorno in cui partirà la stagione 2023/2024. Il Milan sta vivendo un’estate di profondo cambiamento, con la cessione di Sandro Tonali che sta finanziando un potenziamento della rosa non indifferente per tornare a puntare allo scudetto vinto un po’ a sorpresa nel 2022.

La squadra di Stefano Pioli inizierà la propria stagione lontano dal San Siro, incrociando il Bologna alla prima giornata. Dopo la sfida casalinga con il Torino, due partite da brividi con Roma ed Inter, due di cinque scontri diretti che si giocheranno nelle prime 10 giornate, con Lazio, Juventus e Napoli tra settima e decima giornata. Ultima gara del 2023 in casa con il Sassuolo, mentre il nuovo anno vedrà i rossoneri impegnati ad Empoli.

Il girone di ritorno inizierà con la Roma, con gli scontri diretti un po’ più distribuiti nel tempo. Milan-Napoli è prevista per la ventiquattresima giornata, mentre tra ventiseiesima e ventisettesima una doppietta niente male con Atalanta ed Empoli. Dopo il derby di Milano e la sfida con la Juventus tra trentatreesima e trentaquattresima giornata, una chiusura più leggera con la Salernitana a chiudere il campionato.

MILAN, IL CALENDARIO DI SERIE A 2023/24

1 21/08/2023 – Ore 20:45 Bologna-Milan

2 26/08/2023 – Ore 20:45 Milan-Torino

3 01/09/2023 – Ore 20:45 Roma-Milan

4 16/09/2023 – Ore 18:00 Inter-Milan

5 24/09/2023 Milan-Verona

6 27/09/2023 Cagliari-Milan

7 01/10/2023 Milan-Lazio

8 08/10/2023 Genoa-Milan

9 22/10/2023 Milan-Juventus

10 29/10/2023 Napoli-Milan

11 05/11/2023 Milan-Udinese

12 12/11/2023 Lecce-Milan

13 26/11/2023 Milan-Fiorentina

14 03/12/2023 Milan-Frosinone

15 10/12/2023 Atalanta-Milan

16 17/12/2023 Milan-Monza

17 23/12/2023 Salernitana-Milan

18 30/12/2023 Milan-Sassuolo

19 07/01/2024 Empoli-Milan

20 14/01/2024 Milan-Roma

21 21/01/2024 Udinese-Milan

22 28/01/2024 Milan-Bologna

23 04/02/2024 Frosinone-Milan

24 11/02/2024 Milan-Napoli

25 18/02/2024 Monza-Milan

26 25/02/2024 Milan-Atalanta

27 03/03/2024 Lazio-Milan

28 10/03/2024 Milan-Empoli

29 17/03/2024 Verona-Milan

30 30/03/2024 Fiorentina-Milan

31 07/04/2024 Milan-Lecce

32 14/04/2024 Sassuolo-Milan

33 21/04/2024 Milan-Inter

34 28/04/2024 Juventus-Milan

35 05/05/2024 Milan-Genoa

36 12/05/2024 Milan-Cagliari

37 19/05/2024 Torino-Milan

38 26/05/2024 Milan-Salernitana

Foto: LaPresse