WTA Eastbourne 2023: avanti Keys, Gauff e Kasatkina, ritiro per Garcia

In attesa del momento in cui Camila Giorgi scenderà in campo con la lettone Jelena Ostapenko, sull’erba di Eastbourne si sono conclusi gli altri quarti di finale del WTA 500 ormai tradizionalmente posto prima di Wimbledon. Andiamo a vedere com’è andata.

Tutte vittorie piuttosto rapide, quelle che si sono viste nel Devonshire quest’oggi. A partire da quella dell’americana Madison Keys sulla croata Petra Martic, un 6-4 6-1 che porta l’ex finalista Slam in una semifinale WTA per la prima volta nel 2023.

Dall’altra parte della rete, per lei, ci sarà Coco Gauff, protagonista dello scontro forse meno voluto nel circuito, quello con la compagna di molte soddisfazioni in doppio Jessica Pegula. Com’è come non è, 6-3 6-3 e caccia al secondo urrà dell’anno che rimane.

Per la russa Daria Kasatkina, invece, dura meno del dovuto il confronto con la francese Caroline Garcia. A causare la fine anticipata del match un problema alla spalla della transalpina, costretta al ritiro nel momento in cui era sotto 6-2 2-1. Per Kasatkina la vincente di Giorgi-Ostapenko.

