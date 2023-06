Tennis, Caroline Wozniacki annuncia il ritorno in campo! La ex numero 1 ci ripensa dopo 3 anni

Caroline Wozniacki ha clamorosamente annunciato il suo ritorno in campo. A oltre tre anni di distanza dal ritiro (24 gennaio 2020 in occasione degli Australian Open), la danese ha deciso di riprendere in mano la racchetta e ha dato la lieta notizia sui propri profili social: “In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia. Sono diventata mamma e ora ho due bellissimi bambini di cui sono tanto grata. Ma ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che è ora. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora!“.

La ex numero 1 al mondo e vincitrice degli Australian Open 2018, nonché due volte finalista agli US Open, ha già ricevuto una wild card da parte degli organizzatori del Canada Open e degli US Open, ultimo Slam della stagione che andrà in scena a partire dal 28 agosto sul cemento di New York. Ormai prossima a spegnere le 33 candeline (è nata l’11 luglio 1990), Caroline Wozniacki punta a tornare ai vertici dopo essere stata anche la sportiva femminile più influente al mondo secondo Forbes nel 2018 e avere guadagnato ben 35 milioni di dollari in montepremi nel corso della carriera.

Foto: Lapresse