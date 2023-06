Teqball, la Romania firma la doppietta ai Giochi Europei: Gyoergydeak e Barabasi in trionfo

Oggi si sono assegnate le medaglie d’oro nel teqball individuale ai Giochi Europei, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il rumeno Apor Gyoergydeak ha trionfato nel torneo maschile, sconfiggendo il polacco Adrian Duszak per 2-0 (12-8, 12-8) in un atto conclusivo dominato con assoluta sagacia tecnica. Tra le donne, invece, affermazione schiacciante della rumena Kinga Barabasi, capace di regolare la francese Amelie Julian per 2-0 (12-9, 12-6) in un testa a testa indirizzato fin dalle prime battute.

Doppietta per la Romania in questo sport, che sta diventando sempre più popolare e che prevede che due atleti si fronteggino attorno a un tavolo simile a quello di tennistavolo toccando un pallone da calcio con piedi, petto e testa. Bronzo maschile per il francese Hugo Rabeux, che ha avuto la meglio sull’ungherese Csaba Banyik per 2-0. Il nostro Arovetto Lombardi è invece uscito nella fase a gironi, perdendo per 2-0 contro il montenegrino Marko Zarkovic e proprio contro il magiaro salito sul terzo gradino del podio.

Foto: European Games