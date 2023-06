Tennis, la classifica degli italiani prima di Wimbledon: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Berrettini e compagni

Wimbledon 2023 andrà in scena dal 3 al 16 luglio. Il terzo Slam della stagione di tennis si preannuncia altamente spettacolare sull’erba britannica e gli italiani sperano di essere protagonisti. Jannik Sinner è reduce da un paio di mesi poco brillanti, ma punta a riemergere e a farsi largo nel tabellone dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando si involò sul 2-0 contro Novak Djokovic prima di subire la rimonta. L’altoatesino sarà testa di serie numero 8 del tabellone e questo sarà un fattore molto importante in fase di sorteggio.

Lorenzo Musetti ha le carte in regola per esprimersi al meglio su questa superficie, il toscano si presenterà da numero 15 al mondo (oda numero 16 se Tommy Paul opererà il sorpasso a Eastbourne). Matteo Berrettini ha disputato la Finale un paio di anni fa, ma nel frattempo il romano ha riscontrato parecchie difficoltà e la stagione attuale si sta rivelando particolarmente complicata: non sarà testa di serie ed è addirittura scivolato al 37mo posto della graduatoria (tra l’altro ci sono quattro atleti che potrebbero superarlo in settimana).

Lorenzo Sonego è attualmente 41mo, ma potrebbe subire alcuni sorpassi se chi gli è alle spalle farà bene tra Maiorca e Eastbourne nei prossimi giorni. Bisogna poi scendere all’80mo posto per trovare Matteo Arnaldi, mentre Marco Cecchinato è in 89ma piazza. Fuori dalla top-100 Fabio Fognini, Giulio Zeppieri, Andrea Vavassori, Raul Brancaccio, Francesco Passaro, Francesco Maestrelli, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Mattia Bellucci. Di seguito il ranking ATP degli italiani prima di Wimbledon 2023.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DI WIMBLEDON

8. Jannik Sinner 3.345

15. Lorenzo Musetti 2.210 (può essere superato da Tommy Paul se raggiunge la finale a Eastbourne)

37. Matteo Berettini 1.082 (può essere superato da Miomir Kecmanovic se raggiunge la finale a Eastbourne, Adrian Mannarino se raggiunge la finale a Maiorca, J.J. Wolf se vince il torneo di Eastbourne, Yannick Hanfmann se vince il torneo di Maiorca)

41. Lorenzo Sonego 1.015 (può essere superato da Adrian Mannarino se raggiunge la finale a Maiorca, J.J. Wolf se raggiunge la finale a Eastbourne, Yannick Hanfmann se raggiunge la finale a Maiorca, Zhizhen Zhang se vince il torneo di Eastbourne, Grégoire Barrère se vince il torneo di Eastbourne, Mikael Ymer se vince il torneo di Eastbourne)

80. Matteo Arnaldi 737 (può essere superato da Arthur Rinderknech se raggiunge la semifinale a Maiorca, Pavel Kotov se vince il torneo di Maiorca)

89. Marco Cecchinato 673 (può essere superato da Pavel Kotov se vince il torneo di Maiorca)

121. Fabio Fognini 513

125. Giulio Zeppieri 497

128. Andrea Vavassori 482

135. Raul Brancaccio 447

148. Francesco Passaro 402

149. Francesco Maestrelli 391

150. Flavio Cobolli 390

154. Luca Nardi 381

160. Mattia Bellucci 358

