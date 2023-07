Wimbledon, Jannik Sinner potrebbe ritrovare il suo incubo peggiore al terzo turno

Jannik Sinner si presenterà a Wimbledon 2023 da testa di serie numero 8 del tabellone. Il tennista italiano vuole essere protagonista nel terzo Slam della stagione, che andrà in scena dal 3 al 16 luglio sull’erba britannica. L’altoatesino, che lo scorso anno si spinse fino ai quarti di finale venendo poi battuto da Novak Djokovic dopo essersi issato sul 2-0, è reduce da un paio di mesi poco brillanti, ma ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato decisamente rimarchevole.

L’esordio non dovrebbe essere dei più complicati, visto che si troverà di fronte l’argentino Juan Manuel Cerundolo (numero 111 del mondo, è il fratello minore di Francisco, numero 19 del ranking ATP). Il primo turno in uno Slam non va comunque mai sottovalutato e bisognerà stare molti attenti per meritarsi la sfida contro il vincente del confronto tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’argentino Diego Schwartzman. L’azzurro partirebbe ancora una volta con i favori del pronostico e punta a raggiungere quantomeno il terzo turno, dove potrebbe palesarsi la sua bestia nera: Daniel Altmaier.

Il tedesco ha infatti sconfitto Jannik Sinner al secondo turno del recente Roland Garros, spegnendo anzitempo le ambizioni del nostro portacolori sulla terra rossa di Parigi. L’attuale numero 65 del mondo si impose in cinque set con il punteggio di 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(5), 7-5, riuscendo a risalire la china da 1-2 e ad annullare due match point nel corso della quarta frazione. Il teutonico dovrà comunque stare molto attento all’esordio con l’australiano Vukic e poi al possibile secondo turno contro il britannico Evans (debutto contro il francese Halys), che sull’erba e in casa può seriamente dire la sua.

Jannik Sinner avrebbe poi un ipotetico ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, mentre nei quarti di finale ci potrebbe essere uno tra Casper Ruud, Borna Coric, Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut. L’azzurro è nella parte di tabellone di Novak Djokovic (possibile rivale in semifinale), mentre nell’altra metà svetta Carlos Alcaraz.

Foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com