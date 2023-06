Volley femminile, l’Italia spaventa il Brasile delle big in Nations League: Nwakalor e Villani al top, tie-break letale

L’Italia è stata sconfitta dal Brasile per 3-2 (26-28; 25-20; 19-25; 25-21; 15-10) dopo oltre due ore di autentica battaglia sportiva andata in scena a Bangkok (Thailandia). Le Campionesse d’Europa hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto delle verdeoro nell’incontro che ha aperto l’ultima Pool della fase preliminare di Nations League, il massimo circuito internazionale itinerante di volley femminile.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno saputo portarsi in vantaggio per 1-0 e 2-1, ma hanno sempre subito la rimonta da parte della corazzata sudamericana in quella che era la rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Le verdeoro erano praticamente al gran completo, con tante stelle a disposizione (su tutte Gabi e Rosamaria), mentre alla nostra Nazionale mancavano punte di lusso come Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Miriam Sylla (infortunatasi stamane), Ekaterina Antropova.

L’Italia ha così interrotto la propria striscia di quattro vittorie consecutive (di cui le ultime tre al tie-break), ma resta ampiamente in corsa per la qualificazione alle Final Eight, a cui saranno ammesse le migliori otto compagini della classifica generale. Le azzurre si trovano ora all’ottavo posto in graduatoria con 5 vittorie (13 punti), 1 successo di margine nei confronti del Canada e della Serbia quando mancano tre giornate al termine della fase preliminare: la partita di venerdì 30 giugno (ore 08.00) contro il Canada assumerà un’importanza capitale.

Prestazione encomiabile da parte dell’opposto Sylvia Nwakalor (21 punti) e della schiacciatrice Francesca Villani (21), affiancata di banda da Loveth Omoruyi (14). Al centro Alessia Mazzaro (8, 3 muri) e Anna Danesi (5) sotto la regia di Francesca Bosio. C’è stato spazio in alcuni frangenti anche per la giovane bomber John Majek Malual (6), Eleonora Fersino il libero. Il Brasile è stato trascinato dalle attaccanti Gabriela “Gabi” Braga (25 punti) e Rosamaria Montibeller (21), doppia cifra anche per le centrali Ana Carolina Da Silva (14) e Thaisa (12, 3 muri) spronate dalla palleggiatrice Roberta Silva Ratzke.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Nel primo set le azzurre hanno rimontato addirittura da 20-13: micidiale parziale di 9-0 per operare il sorpasso sul 21-20. Si procede punto a punto, l’Italia ha due set-point ma non riesce a concretizzarli e poi annulla annulla una chance alle brasiliane. A seguire clamoroso errore offensivo di Gabi e stampata di Gennari per il 28-26 conclusivo. Nella seconda frazione le azzurre si sono sempre trovate costrette a inseguire, poi sul 19-20 Omoruyi ha pestato la linea dei nove metri, Pri Daroit ha murato Malual e Carol ha stampato l’ace che ha indirizzato il parziale.

Nwakalor, Omoruyi e Villani sono state le grandi protagoniste di un terzo set ben controllato da parte delle azzurre. La nostra Nazionale ha inseguito nella quarta frazione fino al 19-21, quando un muro di Pri Daroit ha consolidato il break prima dei colpi conclusivi di Thaisa e Rosamaria. Il tie-break è risultato decisamente equilibrato fino al cambio campo (7-8), poi una staffilata e un muro di Rosamaria, intervallati da un primo tempo di Carol, sono valsi il +3 (11-8) per le verdeoro che poi si sono involate verso il successo.

Foto: FIVB