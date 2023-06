Tour de France 2023: tutte le maglie e come funzionano i punteggi

Ormai manca sempre meno: sabato 1° luglio 2023 comincerà la 110ma edizione del Tour de France 2023, corsa a tappe francese che durerà fino a domenica 23 luglio. Al via di questo evento molto prestigioso ci saranno tantissimi big del ciclismo mondiale pronti a darsi battaglia per andare a caccia delle maglie di leader delle varie classifiche. La più importante sarà ovviamente la Maglia Gialla, ma anche le altre maglie avranno diversi corteggiatori.

Qui di seguito una spiegazione dettagliata su tutte le maglie del Tour de France 2023 e su come funzioneranno i vari punteggi.

MAGLIA GIALLA

La Maglia Gialla sarà ovviamente anche quest’anno il simbolo che contraddistinguerà il leader della classifica generale.

MAGLIA A POIS

La Maglia a Pois sarà la maglia che verrà indossata dal leader della classifica del Gran Premio della Montagna, ovvero colui che otterrà più punti in cima alle salite presenti durante il percorso totale.

Ricordiamo che le salite saranno divise in cinque categorie: quarta, terza, seconda, prima e Hors Categorie. Questi i punti che si otterranno per ogni categoria:

Hors Categorie: 20-15-12-10-8-6-4-2 punti rispettivamente dal primo all’ottavo corridore a passare in cima.

Prima Categoria: 10-8-6-4-2-1 punti rispettivamente dal primo al sesto corridore a passare in cima.

Seconda Categoria: 5-3-2-1 punti rispettivamente dal primo al quarto corridore a passare in cima.

Terza Categoria: 2-1 punti rispettivamente dal primo al secondo corridore a passare in cima.

Quarta Categoria: 1 punto assegnato al primo classificato.

MAGLIA BIANCA

La Maglia Azzurra sarà quella che spetterà al miglior Under 25 (corridori nati dal 1° gennaio 1998 in poi) in classifica generale.

MAGLIA VERDE

La Maglia Ciclamino sarà il simbolo che segnalerà il leader della classifica a punti. Verrà dunque indossata da chi otterrà più punti durante il percorso tra sprint intermedi e arrivi al traguardo.

Questi i punteggi che verranno assegnati a ogni arrivo di tappa in base alla categoria di tappa:

Coefficiente 1 (tappe senza difficoltà particolari: tappe 3,4,7,8,11,18,19 e 21): 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2

Coefficiente 2 (tappe di media difficoltà: tappa 2): 50-30-20-18-16-14-12-10-8-7-6-5-4-3-2

Coefficiente 3 (tappe dal percorso molto movimentato: tappe 3, 9, 10, 12 e 13): 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-4-3-2

Coefficiente 4 (tappe di montagna: tappe 5 e 15): 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Coefficiente 5 (tappe di montagna di grande difficoltà: tappe 6, 14, 17 e 20): 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Coefficiente 6 (tappe a cronometro: tappa 16): 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Questi invece punteggi che verranno assegnati a ogni traguardo volante ai primi 15 classificati: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Foto: LaPresse