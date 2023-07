Tour de France 2023, Enric Mas: “Il percorso è duro e attraente, cercherò di lottare per la classifica generale”

Il Tour de France 2023 è ormai alle porte. Domani, sabato 1 luglio, ci sarà infatti la prima frazione di questa importantissima corsa a tappe francese, che vedrà al via tantissimi corridori pronti a darsi battaglia per vincere la classifica generale. Tra questi ci sarà anche Enric Mas: dopo una prima parte di stagione non proprio brillante, lo spagnolo della Movistar ha voglia di mettersi in mostra e cercherà di farlo nella corsa più prestigiosa della stagione.

“Mi sentirò soddisfatto se arriverò a Parigi senza un briciolo di forza – ha affermato Mas a distanza di poche ore dall’inizio delle Grande Boucle (fonte: AS) –, dando tutto in queste settimane e sperando nel podio, per me e per la squadra. Abbiamo una buona occasione”.

Il classe 1995 dovrà cercare di rialzarsi dopo la batosta subita al Giro del Delfinato, dove ha concluso soltanto in 17ma posizione in classifica generale: “È stato un disastro. Non mi sentivo bene e abbiamo trovato il motivo, ovvero alcuni problemi di stomaco che, dopo la gara, sono continuati una volta tornato a casa. Ho avuto un crollo, ma sono qua”.

Quest’anno l’iberico avrà una grande occasione per fare bene, visto che il percorso prevede tante salite e soltanto una cronometro (specialità in cui l’iberico non si trova a suo agio): “È un percorso duro e attraente, come gli altri anni, ma c’è poca cronometro e sarà anche su terreno impegnativo. Nei primi giorni dobbiamo vedere la condizione fisica in cui arriviamo“.

Il morale ovviamente non è altissimo dopo il difficile inizio di stagione, ma la fiducia per ottenere il proprio miglior risultato in un’edizione del Tour de France (per ora il quinto posto del 2020) non manca: “Mi sento bene, dentro di me ho una sensazione diversa, migliore che alla Vuelta e alle classiche italiane (di fine 2022, ndr). Cercherò di lottare per la generale e la squadra cercherà anche di entrare nelle fughe“.

