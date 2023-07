Tour de France 2023: cambia la prima tappa, non ci saranno gli abbuoni sul GPM conclusivo

Decisione dell’ultimo secondo, che testimonia come i calcoli fossero stati fatti male in prima battuta. Cambia la prima tappa del Tour de France 2023: non in chiave percorso, ma per quanto riguarda gli abbuoni.

Restano ovviamente quelli al traguardo di Bilbao, ma vengono rimossi quelli che erano programmati sull’ultimo GPM di giornata, la durissima Côte de Pike.

La decisione, arrivata da ASO, è dettata dal fatto che, potenzialmente, il vincitore di tappa rischiava di non essere il detentore della prima Maglia Gialla.

Guadagnando il bonus sul GPM il secondo o il terzo di giornata poi avrebbero avuto più abbuoni nei confronti del primo sul traguardo.

Foto: Lapresse