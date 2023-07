Tour de France 2023: attenzione sulle discese. Aumentata la sicurezza di alcuni tratti del percorso

Il Tour del France 2023 adegua alcuni tratti del suo percorso per migliorare ulteriormente la sicurezza in discesa. La morte di Gino Mäder al recente Giro di Svizzera ha scosso il mondo del pedale tanto che anche la “Grande Boucle”, con la sua organizzazione, ha pensato a delle modifiche.

Come riporta SpazioCiclismo infatti, le discese conclusive, relative alla 14esima e alla 17esima tappa, che erano già state oggetto di contestazione da parte dei ciclisti, verranno ancor di più “messe in sicurezza”.

Queste le misure: rifacimento dell’asfalto, creazione di barriere imbottite per alleggerire eventuali impatti, segnaletica orizzontale e verticale posta in maniera evidente e avvertimenti sonori per agevolare la gestione delle curve.

Offrire spettacolo senza mettere a repentaglio la vita di nessuno: il patto fra l’UCI e l’associazione delle squadre che correranno il Tour de France 2023 mira a questo.

Foto: Lapresse