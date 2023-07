Giro Donne 2023, tappa di oggi Chianciano Terme-Chianciano Terme: orari, percorso, tv, streaming, favorite. Si parte con una cronometro

Inizia il Giro Donne: si comincia oggi con la Corsa Rosa che prevede una breve cronometro individuale con partenza ed arrivo in quel di Chianciano Terme. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite.

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DONNE 2023

Frazione ideale per le specialiste: sforzo breve (4,4 chilometri) ma intensissimo, completamente pianeggiante.

FAVORITE PRIMA TAPPA GIRO DONNE 2023

Non è una vera e propria specialista, ma la favorita, visto il percorso breve, appare la campionessa d’Europa in linea Lorena Wiebes. L’atleta della SD Worx ha tutte le carte in regola per spingere lunghi rapporti ad alte velocità nel breve percorso. Occhio alla transalpina Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), ed ovviamente alle donne di classifica come Annemiek van Vleuten (Movistar) ed Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) che sicuramente sapranno difendersi al meglio.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DONNE 2023

Venerdì 30 giugno

Chianciano Terme-Chianciano Terme (4,4 km)

Partenza prima atleta ore 12.30

Arrivo ultima atleta ore 15.30

PRIMA TAPPA GIRO DONNE 2023 COME SEGUIRLA IN TV

Diretta TV Rai Sport: 14.00- 16.00

Diretta Streaming RaiPlay: 14.00- 16.00

Diretta Streaming Eurosport.it e GCN+: 14.00- 16.00

Differita Eurosport 1: 18.00

Diretta Live scritta: OA Sport

Foto: Valerio Origo