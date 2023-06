Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023: Marco Bruno vola in finale per l’oro nel compound!

L’ultima giornata del tiro con l’arco ai Giochi Europei di Cracovia 2023 si è aperta col botto per l’Italia, che si garantisce la sesta medaglia della spedizione e la terza su altrettanti eventi disputati nella divisione compound. Dopo il bronzo nel Mixed Team e lo splendido oro di Elisa Roner, quest’oggi Marco Bruno ha dato spettacolo accedendo alla finalissima della competizione individuale maschile.

Il trentunenne piemontese, n.8 del seeding in base ai risultati del ranking round, ha compiuto una grande impresa ai quarti sconfiggendo il fenomeno olandese Mike Schloesser (che in qualificazione aveva eguagliato il record mondiale) allo shoot-off grazie ad un tiro perfetto da X, dopo aver pareggiato i conti sul 148-148 al termine delle cinque volée regolamentari.

In semifinale l’azzurro ha poi regolato il padrone di casa polacco Lukasz Przyblyski per 145-144, facendo corsa di testa sin dalla prima volée e gestendo bene nel finale il vantaggio accumulato pur lasciando per strada un paio di punti con le ultime due frecce. Nell’atto conclusivo Bruno sfiderà lo slovacco Jozef Bosansky con in palio la medaglia d’oro agli European Games.

Foto: World Archery