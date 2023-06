Tiro con l’arco, Giochi Europei 2023: Chiara Rebagliati raggiunge lo spareggio per il bronzo e per il pass olimpico

Tutto in un incontro per Chiara Rebagliati, che si giocherà tra poche ore la medaglia di bronzo nel ricurvo ai Giochi Europei di Cracovia 2023 e soprattutto la possibilità di garantire all’Italia del tiro con l’arco il pass olimpico individuale femminile per i Giochi di Parigi 2024. La savonese se la vedrà con l’ucraina Anastasia Pavlova in un vero e proprio spareggio, con in palio il terzo gradino del podio odierno e la certezza della quota olimpica per la rispettiva Nazione.

La versatile arciera azzurra, capace di togliersi grandi soddisfazioni anche nel tiro di campagna (fu oro ai World Games 2022 in Alabama), si è resa protagonista di un percorso sofferto ma molto positivo quest’oggi nelle fasi finali del tabellone individuale di ricurvo. Rebagliati ha avuto la meglio agli ottavi e ai quarti sulle padrone di casa polacche Natalia Lesniak (7-1) e Magdalena Smialkowska (6-4), portandosi così ad un passo dal sogno olimpico.

In semifinale però la 26enne ligure ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto della giovane fenomenale britannica Penny Healey, numero 2 del ranking mondiale a soli 18 anni, cedendo in tre set per 0-6 con gli score di 26-27, 24-28 e 29-30. L’altra finalista per la medaglia d’oro sarà la talentuosa spagnola Elia Canales, che ha beffato Pavlova in semifinale al termine di un drammatico doppio shoot-off.

Brutto avvio di giornata invece per le altre due azzurre che avevano raggiunto gli ottavi, con Lucilla Boari e Tatiana Andreoli subito eliminate ed estromesse dalla lotta per le medaglie. Il bronzo a cinque cerchi di Tokyo 2021 ha perso nettamente in tre volée per 0-6 (26-28, 26-30, 25-28) con la ceca Marie Horackova, mentre la torinese (oro nell’ultima edizione degli European Games a Minsk 2019) ha faticato a leggere il vento cedendo il passo alla polacca Smialkowska per 3-7 con i parziali di 21-16, 22-23, 26-25, 25-25, 24-25.

