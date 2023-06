Tiro a volo, Giochi Europei 2023 oggi: orari giovedì 29 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Archiviate le gare trionfali nello skeet, è arrivato il momento del trap ai Giochi Europei 2023 di tiro a volo. Oggi, giovedì 29 giugno, sarà una giornata davvero fondamentale in quel di Cracovia, in quanto andranno in scena le delicatissime qualificazioni delle gare individuali maschili e femminili.

L’Italia si presenterà come sempre con ambizioni molto grandi e con la voglia di strappare un pass olimpico. Nello specifico saranno impegnati Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi e Giulia Grassia.

La lunga giornata di qualificazioni comincerà alle ore 9:00, per terminare intorno alle 14:00, salvo ritardi ed eventuali shoot-off.

Le gare di tiro a volo ai Giochi Europei saranno visibili sulla piattaforma European Games TV. Sono previsti inoltre anche dei collegamenti sulla piattaforma OTT del CONI. Di seguito tutti i dettagli.

GIOCHI EUROPEI: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI NEL TIRO A VOLO

Trap maschile

Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo

Trap femminile

Jessica Rossi, Giulia Grassia

GIOCHI EUROPEI: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI TIRO A VOLO DI OGGI (GIOVEDI’ 29 GIUGNO)

GIOVEDI’ 29 GIUGNO

09:00 – 14:00 TIRO A VOLO Trap maschile e femminile Qualificazioni

PROGRAMMA TIRO A VOLO GIOCHI EUROPEI 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: diretta integrale sulla piattaforma Europeangames.tv; possibile diretta su piattaforma OTT del CONI

Diretta testuale: OA Sport

Foto: FITAV