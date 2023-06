Tiro a volo, Giochi Europei 2023: Jessica Rossi a bottino pieno dopo 75 piattelli

Iniziano in grande spolvero i Giochi Europei 2023 di Jessica Rossi. L’azzurra, pilastro della Nazionale italiana di tiro a volo, ha infatti chiuso al comando la prima parte di qualificazione della specialità del trap, rompendo nelle tre serie tutti i piattelli a disposizione facendo quindi bottino pieno con 75/75.

Proprio così. La chirurgica nativa di Cento si è resa artefice di tre tranche di altissimo profilo, dove ha mandato a segno sempre 25/25, trovando dunque il primo posto virtuale con un margine di tre punti rispetto alle principali inseguitrici.

Nel gruppo del secondo posto presenti infatti la slovena Jasmina Maceck, attualmente ferma a quota 72 complice una seconda serie da 23/25 e una terza da 24/25, oltre che le due finlandesi Satu Sija Paiv e Noora Elina Antikainen, la spagnola Fatima Galvez Marin e la francese Carole Cormenier.

Da segnalare poi la cipriota Georgia Kostantinidou e la slovacca Jana Sportakova, entrambe nel gruppo con 71/75. Leggermente più distaccata infine la seconda azzurra in gara, Giulia Grassia, per ora in venticinquesima posizione con 64/75. Le ultime due serie si svolgeranno domani, venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 9:00.

Foto: FITAV