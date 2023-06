LIVE Italia-Brasile 2-3, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre lottano ma non basta, situazione arbitrale imbarazzante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:04 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata.

18.02 L’Italia tornerà in campo venerdi alle ore 08:00 con il Canada in quello che è uno scontro diretto per il passaggio del turno.

18:00 Villani e Nwakalor migliori in campo per l’Italia con 21 punti a testa e il 28% di efficienza in attacco per la prima e l’11% per la seconda. Il Brasile è invece stato trascinato da Gabi (25) e Rosamaria (21).

17.58 Purtroppo dopo una lunga battaglia l’Italia si arrende al tie-break, alla vigilia in molti avrebbero firmato per questo risultato, ma visto l’andamento della partita si poteva sperare in una vittoria. L’Italia resta in ottava posizione con 13 punti, 5 successi e 4 sconfitte, mentre il Brasile risale in terza posizione con 20 punti, 7 successi e 2 sconfitte.

10-15 La chiude Gabi in pipe.

10-14 Muro ad uno di Roberta su Villani. Rientrano Nwakalor e Bosio.

10-13 Continuano i problemi, situazioni mai viste…

10-13 Veramente inconcepibile stare quasi 10 minuti fermi per delle incompetenze arbitrali imbarazzanti.

10-13 Attesa infinita per problemi con il referto elettronico.

10-13 In rete la battuta di Degradi, rientra Omoruyi.

10-12 Bordata di Malual da posto due!

9-12 Degradi entra in campo e sbaglia in attacco.

9-11 In campo Gennari e Malual.

9-11 Scappa la pipe di Gabi.

8-11 Muro di Rosamaria su Omoruyi.

8-10 Primo tempo di Carol.

8-9 Pallonetto millimetrico di Nwakalor.

7-9 Rosamaria continua a passare da seconda linea.

7-8 Lungo il servizio di Thaisa.

6-8 Mani-out di Gabi.

6-7 A segno in diagonale questa volta Rosamaria.

6-6 Errore da seconda linea di Rosamaria!

5-6 Gran primo tempo di Danesi!

4-6 Muro di Gabi su Nwakalor.

4-5 Primo tempo di Thaisa.

4-4 Bordata pazzesca in parallela di Nwakalor.

3-4 Errore in attacco di Villani.

3-3 Pipe vincente di Gabi.

3-2 Pallonetto spinto di Omoruyi.

2-2 Risponde al centro di Carol.

2-1 Primo tempo di Mazzaro.

1-1 Bordata di Rosamaria da posto quattro.

1-0 Si parte con una diagonale profonda di Nwakalor.

17:30 Si deciderà tutto al tie-break, l’impressione è che a spuntarla sarà chi sbaglierà meno, la sfida è estremamente equilibrata.

21-25 Rosamaria chiude il quarto set.

21-24 Thaisa regala 3 set-point al Brasile.

21-23 Villani passa in mezzo al muro da posto quattro.

20-23 D’Odorico entra in campo per la battuta, ma sbaglia.

20-22 Mani-out questa volta di Malual.

19-22 Muro di Pri Daroit su Carol.

19-21 Invasione a rete di Rosamaria.

18-21 Pallonetto spinto di Gabi.

18-20 Primo tempo in pallonetto di Mazzaro.

17-20 Lungo il servizio di Roberta. Malual e Gennari in campo.

16-20 Parallela imprendibile di Rosamaria.

16-19 In rete il servizio di Thaisa.

15-19 Muro di Carol su Omoruyi.

15-18 Gabi trova le mani del muro di Danesi.

15-17 Scappa la pipe di Pri Daroit.

14-17 Nwakalor gioca sulle mani del muro di Gabi.

13-17 Ace di Pri Daroit, Mazzanti chiama time-out.

13-16 Mani-out di Rosamaria.

13-15 Ennesimo colpo da seconda linea di Nwakalor.

12-15 Diagonale profonda di Rosamaria.

12-14 Bordata in parallela di Nwakalor.

11-14 Si insacca il primo tempo di Carol.

11-13 Mani-out di Nwakalor da seconda linea.

10-13 Invasione a rete di Bosio.

10-12 Pipe con l’ausilio del nastro per Gabi.

10-11 Non passa il servizio di Nwakalor.

10-10 Gabi attacca direttamente in rete.

9-10 Primo tempo di Carol.

9-9 Pallonetto al centro di Danesi.

8-9 Gabi a segno da posto quattro.

8-8 Villani sistema una palla corta estremamente difficile.

7-8 Ancora un primo tempo di Thaisa.

7-7 ANDIAMOOOOO! Villani in diagonale stretta chiude un gran scambio.

6-7 Pallonetto di seconda intenzione di Bosio.

5-7 Primo tempo di Thaisa.

5-6 Danesi approfitta di una slash.

4-6 In rete il servizio di Carol.

3-6 Rosamaria risponde da posto due.

3-5 Villani continua a smartellottare da posto quattro.

2-5 Gabi pesta la linea dei tre metri.

1-5 Pipe di Gabi, bisogna assolutamente cambiare palla.

1-4 Completamente fuori misura l’attacco di Nwakalor.

1-3 Contrattacco in parallela di Fersino.

1-2 L’arbitro non fischia un’invasione aerea netta di Carol.

1-1 Nwakalor sfonda sulle mani del muro da posto due.

0-1 Muro di Rosamaria su Omoruyi al termine di uno scambio infinito.

17:03 Una cosa è certa, quest’Italia ha grinta da vendere, anche quando le avversarie sulla carta sono superiori. Azzurre impressionanti a muro (11), ma benissimo anche in attacco con tre atlete in doppia cifra: Villani (16), Nwakalor (13) e Omoruyi (13).

25-19 La chiude Nwkalor da seconda linea!

24-19 Muro di Thaisa su Villani.

24-18 Pipe vincente di Gabi, rientra no Nwakalor e Bosio.

24-17 MURONEEEEEE DI VILLANI SU LORRAYNA! Ci sono sette set-point per l’Italia!

23-17 Julia Bergmann in campo per Pri Daroit.

23-17 Pallonetto millimetrico di Villani, nel mentre Lorrayna ha preso il posto di Rosamaria.

22-17 ANDIAMOOOOO! Spallata di Villani e l’Italia vola a +5!

21-17 Gennari e Malual in campo.

21-17 Diagonale imprendibile di Nwkalor da seconda linea.

20-16 Pallonetto spinto di Omoruyi su palla impossibile.

19-16 Mani-out di Gabi al termine di uno scambio infinito.

19-15 MAMMA MIA! Bordata paurosa nei quattro metri di Omoruyi!

18-15 Diagonale profonda di Rosamaria.

18-14 STAMPATONA DI NWAKALOR SU GABI!

17-14 Bosio gioca in sovrapposto per Villani.

16-14 Errore in attacco di Villani.

16-13 Passa questa volta da seconda linea Rosamaria.

16-12 Lungo il servizio di Rosamaria.

15-12 Muro clamoroso di Thaisa su Omoruyi.

15-11 Ennesimo errore in attacco di Rosamaria.

14-11 Nwakalor non è precisa su un appoggio facile, bisogna approfittare di questa fase di gioco del Brasile.

14-10 ACEEEEE DI OMORUYI! Voliamo a +4!

13-10 MURONEEEEEE DI BOSIO SU PRI DAROIT!

12-10 Fallo di palleggio di Gabi.

11-10 Errore in contrattacco di Omoruyi, peccato.

11-9 Completamente fuori giri in attacco Rosamaria.

10-9 MURO A TETTO DI OMORUYI SU GABI!

9-9 Non si intendono Roberta e Carol, time-out per il Brasile.

8-9 Omoruyi sistema una palla complessa e ci riporta a -1.

7-9 Mani-out di Nwakalor dopo una gran difesa di Villani.

6-9 Scappa di un soffio la parallela di Nwakalor.

6-8 Gabi stringe la diagonale da posto quattro.

6-7 Ottimo primo tempo di Danesi, bene in ricezione Fersino.

5-7 In rete il servizio di Villani.

5-6 GRAN PIPE DI VILLANI IN CONTRATTACCO!

4-6 Invasione a rete di Roberta.

3-6 Primo tempo di Thaisa.

3-5 Villani la mette giù al quarto tentativo.

2-5 Colpo profondo di Rosamaria.

2-4 Mani-out di Villani da posto quattro.

1-4 Muro di Thaisa su Nwakalor.

1-3 Pallonetto millimetrico di Gabi da seconda linea.

1-2 Risponde al centro Carol.

1-1 Primo tempo dietro di Mazzaro.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Nwakalor.

16:33 Occasione un po’ sprecata dall’Italia, il Brasile non sta giocando ancora al top, ma le azzurre lo stanno tenendo in partita con ben 15 errori in appena due set. Gabi è salita in cattedra con 6 punti e il 37% di efficienza in attacco nel secondo parziale, l’Italia risponde con i 5 di Nwkalor e i 4 di un’ottima Villani (57% di efficienza).

20-25 Errore in attacco di Nwakalor.

20-24 Primo tempo di Thaisa.

20-23 Nwakalor torna in campo e trova un attacco vincente.

19-23 Ace di Carol proprio su D’Odorico.

19-22 D’Odorico prende il posto di Omoruyi.

19-22 muro di Pri Daroit su Malual.

19-21 Omoruyi pesta la linea dei nove metri.

19-20 ANDIAMOOOO! Difesa pazzesca di Fersino e bordata in diagonale di Villani!

18-20 Ancora un attacco vincente di Omoruyi.

17-20 Errore al servizio di Gennari.

17-19 Gennari e Malual in campo.

17-19 Parallela piazzata di Omoruyi, palla stupenda.

16-19 Diagonale profonda di Gabi.

16-18 Diagonale stretta di Nwakalor da posto due.

15-18 Errore in attacco di Omoruyi, le azzurre sono visibilmente nervose a causa di queste continue scelte arbitrali discutibili.

15-17 Ancora una scelta discutibile dell’arbitro, che non fischia un fallo al palleggio clamoroso di Roberta e poi chiama una palla a terra di Omoruyi, quando in realtà era stata difesa.

15-16 Invasione aerea di Gabi.

14-16 Risponde da seconda linea Rosamaria.

14-15 Nwakalor sfonda sulle mani del muro di Thaisa.

13-15 Gabi attacca anche da posto 5, non dobbiamo far entrare in partita il fenomeno brasiliano.

13-14 Pipe vincente di Gabi.

13-13 Pallonetto di Pri Daroit.

13-12 Bordata senza muro di Nwakalor.

12-12 Pallonetto di seconda intenzione di Carol, il fatto che le brasiliane urlino ad ogni punto è sinonimo di paura nei confronti di un’Italia che sta giocando divinamente.

12-11 Non passa il servizio di Gabi.

11-11 Gran primo tempo di Carol.

11-10 MURONE DI MAZZARO SU ROSAMARIA!

10-10 Out il servizio di Roberta.

9-10 Errore in attacco di Nwakalor.

9-9 Diagonale stretta di Gabi.

9-8 Questa volta Omoruyi passa di forza.

8-8 L’arbitro chiama trattenuta a Omoruyi, di solito queste palle non vengono più fischiate. L’arbitro è lo stesso che condannò l’Italia nella finale per il bronzo al Mondiale 2014, proprio contro il Brasile.

8-7 Ace di Thaisa.

8-6 Si insacca l’attacco di Gabi.

8-5 Diagonale imprendibile di Villani.

7-5 Risponde al centro Thaisa.

7-4 Primo tempo profondo di Danesi.

6-4 Finta di Roberta.

6-3 Mani-out di Villani, ottimo l’ingresso per Francesca.

5-3 In rete la battuta di Omoruyi.

5-2 Pallonetto di sinistra di Villani.

4-2 Pipe di Villani, nel frattempo è entrata in campo Pri Daroit.

3-2 Palla da beach a scavalcare il muro di Rosamaria.

3-1 Primo tempo di Carol.

3-0 Mani-out di Nwakalor!

2-0 ANDIAMO! L’Italia difende tutto, poi ci pensa Nwakalor da seconda linea.

1-0 Si riparte con un attacco vincente di Omoruyi.

16:05 Abbiamo assistito a qualcosa di pazzesco nel primo parziale, le azzurre si trovavano sotto 12-20 quando, con un parziale di 16-6, hanno ribaltato la situazione Mazzanti ha fatto la differenza con l’ingresso in campo di Gennari e Malual. Italia sugli scudi a muro (6), tanta solidità per Mazzaro, Omoruyi e Malual, tutte a 4 punti.

28-26 STAMPATONAAAAAAAA DI GENNARI SU GABIIIIII! PRIMO SET AZZURRO!

27-26 ERRORE IN ATTACCO DI GABI! Secondo set-point per l’Italia.

26-26 Malual trova le mani del muro su palla quasi impossibile!

25-26 Rosamaria trova le mani del muro al sesto tentativo.

25-25 Errore al servizio di Villani.

25-24 MURONEEEEE DI OMORUYI SU ROSAMARIA!

24-24 Bordata in parallela di Malual, gran apertura di Gennari.

24-23 Scappa la pipe di Omoruyi, occasione enorme.

23-23 Diagonale potente di Malual da posto due.

22-23 Ace di Rosamaria.

22-22 In rete il servizio di D’Odorico.

22-21 Malual mette giù una palla a filo rete! D’Odorico in campo per la battuta al posto di Mazzaro.

21-21 Gabi sblocca la situazione per il Brasile.

21-20 Roberta prende il posto di Macris.

21-20 ANCORAAAAA! Errore in attacco di Carol!

20-20 ERORRE IN ATTACCO DI ROSAMARIA! Parziale di 8-0 per l’Italia!

19-20 ANDIAMOOOOOOOO! Difesa pazzesca di Fersino e mani-out di Villani!

18-20 Scappa anche l’attacco di Carol.

17-20 MURONEEEE DI VILLANI SU ROSAMARIA!

16-20 Errore in pipe di Gabi, parziale di 4 a 0 per l’Italia.

15-20 Contrattacco vincente di Villani!

14-20 STAMPATONA DI MAZZARO SU CAROL!

13-20 Muroneeee di Mazzaro su Maiara!

12-20 Parallela piazzata di Rosamaria.

12-19 Cambio di diagonale per l’Italia: Gennari e Malual in campo.

12-19 Omoruyi trova le mani del muro su palla scontata.

11-19 Diagonale profonda di Danesi.

11-18 Diagonale stretta di Omoruyi!

10-18 Mani-out di Gabi.

10-17 Nwakalor sblocca la situazione per l’Italia.

9-17 Ace di Tainara, Villani prende il posto di Degradi.

9-16 Ancora una pipe di Gabi.

9-15 In rete la battuta di Rosamaria.

8-15 Parallela vincente di Maiara.

8-14 Maiara mette giù una palla a filo rete.

8-13 Risponde al centro Thaisa.

8-12 Ancora un primo tempo di Mazzaro.

7-12 Maiara trova le mani del muro di Bosio.

7-11 Primo tempo vincente di Mazzaro.

6-11 Mani-out di Gabi da posto due.

6-10 Nwakalor mette giù una palla praticamente senza rincorsa.

5-10 Scappa anche la pipe di Degradi.

5-9 Errore in contrattacco di Nwakalor su scambio lungo.

5-8 Pallonetto millimetrico di Omoruyi.

4-8 Carol vince un contrasto a rete con Danesi.

4-7 In rete la battuta di Degradi.

4-6 Degradi sfonda sulle mani del muro di Macris.

3-6 Lungo il servizio di Bosio.

3-5 Bordata di Nwakalor in parallela interna.

2-5 Rosamaria a segno anche da seconda linea.

2-4 Pipe di Gabi.

2-3 Muroneeee di Bosio su Maiara!

1-3 Errore in attacco di Degradi.

1-2 Primo tempo di Carol.

1-1 Pipe vincente di Degradi.

0-1 Si parte con un mani-out di Rosamaria.

15:30 L’Italia risponde con: Bosio, Nwakalor, Mazzaro, Danesi, Degradi, Omoruyi e Fersino.

15:28 Questo il sestetto del Brasile: Thaisa, Rosamaria, Macris, Gabi, Maiara, Carol e Natinha.

15:26 E’ il momento degli inni nazionali!

15:24 Quattro i precedenti tra queste due formazioni solo nel 2022, in due occasioni, tra cui la finale di VNL, ha vinto l’Italia, nelle altre due, tra cui la semifinale Mondiale, ha invece avuto la meglio il Brasile.

15:22 La situazione al momento è quindi molto delicata, vi ricordiamo infatti che a qualificarsi alla Final Eight, saranno solo le migliori sette al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della fase finale.

15:19 Il Brasile è invece quinto con 18 punti, 6 successi e 2 sconfitte.

15:16 La situazione prima dell’inizio di questa partita vede l’Italia all’ottavo posto in classifica con 12 punti, 5 successi e 3 sconfitte.

15:13 L’Italia perde un tassello importante, oggi sarà veramente difficile contro un Brasile al gran completo, tra cui spiccano i nomi di Macris, Julia B, Thaisa, Gabi, Carol. Le uniche big assenti saranno Kisi, per decisione tecnica, e Ana Cristina, a causa di un infortunio che le farà saltare tutta l’estate in nazionale.

15:10 Purtroppo non arrivano buon notizie in casa Italia: Miriam Sylla salterà interamente la terza tappa a causa di un infortunio al piede.

15:07 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la nona giornata della Nations League di volley femminile 2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la nona giornata della Nations League di volley femminile 2023. La terza tappa prenderà il via oggi per le azzurre, le ragazze di Mazzanti si troveranno di fronte a quattro sfide ostiche e determinanti per sognare la qualificazione alla Final Eight.

L’Italia, dopo i quattro successi della seconda tappa, occupa l’ottava posizione in classifica con 12 punti, 5 vittorie e 3 sconfitte, mentre il Brasile è al momento sesto con 18 punti, 6 successi e 3 sconfitte. Vi ricordiamo che il primo discriminante per la classifica sono le vittorie e non i punti, quindi quello di oggi è di fatto uno scontro diretto considerando che c’è solo un successo di differenza. Mazzanti ha deciso di proseguire con la formazione vista nelle prime due tappe, l’unica novità sarà quella di Francesca Villani, la nazionale Verdeoro è invece al gran completo, vedremo per la prima volta in campo Gabi, oltre che le fortissime Thaisa, Macris, Julia B, Carol, solo per nominarne alcune. Sulla carta si tratta di una sfida proibitiva per le ragazze di Mazzanti, ma questo gruppo ha dimostrato di avere carattere e tanta voglia di vincere, sognare non costa nulla.

La formula del torneo prevede che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le migliori sette al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della fase finale. Queste due formazioni si sono affrontate ben 4 volte nel 2022, in due occasioni ha vinto l’Italia, tra cui proprio la finale di VNL, mentre nelle altre due ha avuto la meglio il Brasile, tra cui la semifinale Mondiale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, match valido per la nona giornata della Nations League di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 15:30!

Foto: FIVB