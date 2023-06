Teqball, Mara D’Alessandro si ferma a un soffio dal bronzo ai Giochi Europei

Mara D’Alessandro ha fatto appassionare l’Italia al teqball, disciplina che ha fatto il proprio debutto nella giornata odierna ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). L’azzurra si è resa protagonista di una spettacolare fase a gironi, chiudendo a punteggio pieno dopo le vittorie ottenute contro la moldava Viorica Tonu (2-0), la danese Nanna Lind Kristensen (2-0) e la polacca Ewa Kaminska (2-0). La nostra portacolori ha poi surclassato l’austriaca Andrea Sommer ai quarti di finale (2-0) e si è così meritata il passaggio del turno.

In semifinale se l’è dovuta vedere con la formidabile francese Amelie Julian, che è parsa più forte dal punto di vista tecnico e che ha meritato la vittoria per 2-0. Mara D’Alessandro è tornata al tavolo per guadagnarsi la medaglia di bronzo, una missione alla portata visto che di fronte si trovava quella Kristensen già sconfitta in mattinata. La danese ha però giocato meglio nel match da tutto o niente, si è imposta per 2-0 ed è riuscita a meritarsi il terzo gradino del podio. La finale per il titolo tra la francese Amelie Julian e la rumena Kinga Barabasi è stata rimandata a domani (giovedì 29 giugno, ore 17.20), giornata in cui faranno il proprio debutto gli uomini.

Foto: European Games 2023