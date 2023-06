WTA Eastbourne 2023, Camila Giorgi è in giornata sì: spazzata via Ons Jabeur, arrivano i quarti di finale

Una Camila Giorgi da applausi ad Eastbourne. La tennista azzurra è ai quarti di finale del torneo WTA 500, passando sopra Ons Jabeur, quarta testa di serie del tabellone, con una potenza dirompente: 6-3 6-2 in nemmeno 75 minuti, una di quelle giornate dove le entra praticamente tutto, per garantirsi il match con Jelena Ostapenko.

Eppure l’inizio non faceva presagire nulla di buono, con tre doppi falli nei primi due giochi al servizio e break concessi a profusione. Ma dall’altra parte la tunisina fa anche peggio: le prime in campo sono pochissime (33%) e la resa è pessima sia con la prima che con la seconda (3/7, 2/14 con la seconda). Nei primi sei giochi il servizio non rappresenta un punto di forza, poi però Camila alza il tiro, a differenza della Jabeur: altro break nell’ottavo gioco e primo set incamerato.

E le cose non cambiano nella seconda. Giorgi ha ormai preso l’onda lunga al servizio ed oggi è in quelle giornate dove le funzionano tutti i colpi da fondo, sfondando la difesa di Jabeur a ripetizione. La numero 6 al mondo invece non riesce ad alzare il livello, fa enorme fatica ad entrare nello scambio: mantiene per la prima volta il servizio solo nella sesta occasione, troppo poco per impensierire l’azzurra che oggi vola su una nuvola e chiude con un ace.

Nonostante i sei doppi falli ed il 46% di prime in campo, Camila riesce ad alzare le proprie percentuali con il 63% con la prima (15/24) ed il 57% con la seconda (16/28). Ma addirittura riesce a vincere il 72% dei punti in risposta, con un netto 32/52, 23 di questi sulla seconda: Jabeur non irreprensibile da questo punto di vista, ma i punti bisogna pur sempre vincerli.

