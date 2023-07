Teqball, Giochi Europei 2023: Italia eliminata ai gironi nel doppio misto. Ungheria in trionfo

Terza giornata di gare per il teqball ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Venerdì dedicato al torneo di doppio misto, dove c’è stata poca gloria per l’Italia. Mara D’Alessandro e Johnny Lombardi sono infatti stati eliminati nella fase a gironi, concludendo al terzo posto nel gruppo A: dopo le sconfitte contro gli ungheresi Lea Vasas/Balazs Katz (2-0: 12-9, 12-3) e contro gli austriaci Daniel Neuhold/Nina Steinbauer (2-0: 12-11, 12-10), è stato vano il successo ottenuto contro i moldavi Dumitru Munteanu/Laura-Maria Mereuta (2-0: 12-4, 12-6).

A conquistare la medaglia d’oro sono stati gli ungheresi Lea Vasas e Balazs Katz, che nella finale per il titolo hanno battuto i serbi Maja Umicevic e Nikola Mitro per 2-0 (12-6, 12-8). I polacchi Marek Pokwap e Alicja Bartnicka si sono messi al collo la medaglia di bronzo, sconfiggendo i cechi Lukas Flaks e Gabriela Zachova per 2-0 (12-6, 12-10) nell’atto conclusivo per il terzo posto.

Foto: European Games