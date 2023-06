Tennis, Jannik Sinner cambia programmazione dopo Wimbledon rispetto al 2022: le scelte dell’altoatesino

Indicazioni arrivano dalle entry-list dei vari tornei nel calendario ATP. Come è noto, dopo Wimbledon, ci saranno una serie di eventi sulla terra rossa che suscitano l’attenzione dei giocatori più forti. Tra questi, l’ATP500 di Amburgo e l’ATP250 di Umago, in programma dal 24 al 30 luglio.

L’anno passato vi furono due vittorie italiane nei tornei citati: sulla terra rossa croata Jannik Sinner si tolse la soddisfazione di battere Carlos Alcaraz e di conquistare il suo primo e unico titolo su questa superficie; Lorenzo Musetti batté proprio Alcaraz una settimana prima nell’altro atto conclusivo sul rosso tedesco.

Ebbene, Sinner non è presente nell’elenco di Umago per l’edizione 2023 e neanche ad Amburgo, mentre Musetti ci sarà, salvo rinunce dell’ultimo momento. L’altoatesino, dunque, cambia la propria programmazione rispetto al 2022 e probabilmente avrà un avvicinamento diverso alla stagione dei 1000 nordamericani e, conseguentemente, agli US Open, dove spera di trovare la forma ideale.

Non è un mistero che Jannik esprima il suo meglio proprio sul cemento e l’essere in condizione dal punto di vista fisico è fondamentale per l’efficienza del proprio tennis.

