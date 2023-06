Tennis, Ivan Ljubicic: “Djokovic è già il più vincente della storia, Alcaraz è di un’altra dimensione ma…”

La recente vittoria di Novak Djokovic al Roland Garros ha rimesso sul tavolo il dibattito sul cosiddetto GOAT, ovvero il miglior tennista di ogni tempo. Ivan Ljubicic è stato l’ultimo a dire la sua in un’intervista a SportKlub, riportata dal sito spagnolo Puntodebreak, in cui parla anche di Carlos Alcaraz.

“Posso dire che Nole sia già il tennista più vincente della storia, ma definirlo il più grande è un discorso molto soggettivo e porta con sé considerazioni personali. Alla fine, ognuno ha il suo GOAT preferito e questo dà vita al dibattito. Dal mio punto di vista, si parla di qualcuno che ti ha influenzato, soprattutto, a livello personale: per un terzo del mondo è Federer, per un terzo è Nadal e per un altro Djokovic. Se Novak vincerà molti altri Slam, cosa che sembra abbastanza probabile, tutto questo discorso sarà inutile“, le parole di Ljubicic.

Parlando poi della semifinale di Parigi dove si confrontati due esponenti di due generazioni diverse, il parere dell’ex tecnico di Federer è il seguente: “Ci siamo goduti l’eccezionale livello di gioco di quel confronto. Novak sta facendo qualcosa di eccezionale, come ha detto Roger l’altro giorno”, ha sottolineato l’ex tennista croato.

“Alcaraz, dal canto suo, non è stato così fluido e creativo come al solito, ma ha portato il tennis in una nuova dimensione, che mancava ai giovani giocatori negli ultimi 10-20 anni. È molto positivo e questo è qualcosa che non vedevamo da molto tempo: è una sorta di combinazione brutale tra Djokovic, Federer e Nadal . Spero che il suo corpo possa reggere, perché il suo tennis è molto esigente“, ha concluso Ljubicic.

Foto: LaPresse