Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Si alza ufficialmente il sipario sul sesto appuntamento del Mondiale di superbike 2023. Tutto è pronto, infatti, per il Gran Premio di Gran Bretagna, che oltre che segnare la metà del campionato, si disputerà sul tracciato di Donington Park, uno dei luoghi classici per le moto derivate di serie e che come sempre regalerà emozioni e spettacolo.

Nella giornata odierna si inizierà con le due prime sessioni di prove libere. Alle ore 12.25 italiane (le ore 11.25 locali) scatteranno le FP1, mentre alle ore 17.00 toccherà alle FP2. 90 minuti complessivi di lavoro in pista (confidando che il maltempo sempre puntuale a queste latitudini non intervenga) per prendere confidenza con il tracciato inglese.

Come arriviamo a questo evento? Alvaro Bautista prosegue indisturbato nel suo dominio. Lo spagnolo della Ducati vola in classifica generale con 298 punti contro i 212 di Toprak Razgatlioglu ed i 150 di Andrea Locatelli. Quarto Jonathan Rea con appena 129, mentre Axel Bassani è quinto con 126. 99, infine, per Michael Ruben Rinaldi.

Il venerdì del GP di Gran Bretagna di superbike sarà visibile su Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 non saranno disponibili le prove libere, nemmeno in differita. OA Sport vi fornirà la DIRETTA LIVE di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un secondo del weekend di Donington.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA SBK OGGI (orari italiani)

Venerdì 30 giugno

Ore 12.25-13.10 Prove libere 1

Ore 17.00-17.45 Prove libere 2

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA SBK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: NOW e SkyGO,

Diretta Live: OA Sport

