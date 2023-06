Salto con gli sci, Giochi Europei 2023: rinviata a domani causa vento la competizione maschile su Normal Hill

Cambio di programma per il salto con gli sci in occasione della seconda giornata di gare ai Giochi Europei di Cracovia 2023. La competizione individuale maschile sul trampolino piccolo HS105 di Zakopane è stata interrotta nel corso della prima serie e rimandata a domani per il maltempo, visto che le raffiche di vento erano troppo intense per garantire condizioni di sicurezza accettabili per gli atleti.

Domani, giovedì 29 giugno, il nuovo calendario prevede a questo punto un doppio appuntamento con in palio le medaglie. In mattinata, alle ore 9.30 (o comunque al termine del Trial Round delle 8.30), andrà in scena la gara individuale maschile su Normal Hill, mentre nel pomeriggio alle 17.30 comincerà sullo stesso impianto la prova a squadre miste.

Foto: European Games 2023