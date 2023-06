Rugby, Italia: San Benedetto del Tronto e Treviso le sedi dei test pre-Mondiali

La strada dell’Italrugby verso i Mondiali 2023 in Francia passerà da quattro amichevoli per preparare l’appuntamento iridato. E se le prime due partite saranno in trasferta, per la precisione a Edimburgo il 27 luglio contro la Scozia e il 5 agosto a Dublino con l’Irlanda. Poi, invece, si tornerà in Italia per gli ultimi due impegni prima di andare in Francia.

Le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series vedranno l’Italia confrontarsi con Romania e Giappone il 19 e 26 agosto, in due sfide sulla carta alla portata per arrivare al meglio ai Mondiali. E gli azzurri sfideranno la Romania il 19 di agosto a San Benedetto del Tronto e, una settimana dopo, saranno a Treviso per affrontare il XV del Sol Levante nell’ultima tappa di avvicinamento alla rassegna iridata transalpina.

Per l’Italia si tratta di due ritorni, con San Benedetto che ospita nuovamente la Nazionale maschile quattro anni dopo la netta affermazione sulla Russia per 85-15 nel test pre-Mondiale dell’estate 2019 mentre per Treviso è la quindicesima volta dell’Italrugby in città, con l’ultimo precedente datato novembre 2021, quando gli Azzurri si arresero 16-37 all’Argentina.

“I due test match estivi delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series saranno per Kieran e il suo staff un’ultima, importante occasione per testare la squadra in vista della rassegna iridata e, per il nostro pubblico, l’ultima chance per far sentire tutto il proprio affetto alla Squadra prima della partenza per il Mondiale” ha dichiarato il presidente Fir Marzio Innocenti.

Foto: Andrea Martini – LPS