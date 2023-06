Basket, Eurolega 2023-2024: ufficializzate le 18 partecipanti, ci sono Virtus Bologna e Olimpia Milano

Novità importanti nel format ma nessun cambiamento rispetto alla scorsa edizione per quanto riguarda le squadre partecipanti all’Eurolega di basket maschile 2023-2024. Confermati dunque i 18 team dell’ultima rassegna continentale per club, in seguito alla rinuncia di Gran Canaria (vincitrice dell’EuroCup) che ha ripescato di fatto Valencia.

Di seguito la lista in ordine alfabetico delle partecipanti alla prossima Eurolega: ALBA Berlin, Anadolu Efes Istanbul, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, EA7 Emporio Armani Milan, FC Barcelona, FC Bayern Munich, Fenerbahce Beko Istanbul, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika Tel Aviv , Olympiacos Piraeus, Panathinaikos Athens, Partizan Mozzart Bet Belgrade, Real Madrid , Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Italia che potrà contare dunque su due compagini nella massima competizione europea, con l’Olimpia Milano presente grazie ad una licenza pluriennale e con la Virtus Bologna che ha ricevuto una wild card (presumibilmente annuale, ma non c’è ancora l’ufficialità) dopo aver mancato l’obiettivo playoff in Eurolega da detentrice dell’EuroCup.

Come anticipato in precedenza, il formato della manifestazione vedrà alcune modifiche e si avvicinerà all’NBA. L’Eurolega introdurrà infatti un torneo Play-In, con le squadre classificate dal settimo al decimo posto al termine della stagione regolare che si giocheranno l’accesso ai playoff. La settima e l’ottava si affronteranno in un’unica partita, la cui vincente passerà ai quarti di finale. Nel frattempo, la nona e la decima si incontreranno in una sfida secca che manderà la squadra perdente a casa e la vincente ad uno spareggio contro la perdente della partita 7-8 con in palio l’ultimo biglietto per i playoff.

Credit: Ciamillo