Quando e dove va in ritiro l’Udinese? Calendario, date e località: i piani dei friulani

L’Udinese sta programmando la stagione 2023/2024. Dopo una buonissima partenza, i bianconeri hanno attraversato un periodo alquanto delicato, stazionando a metà classifica per buona parte del campionato e chiudendo al dodicesimo posto in classifica con 46 punti, dopo una striscia di quattro sconfitte consecutive.

Nonostante un’annata che lambisce la sufficienza, Andrea Sottil è riuscito a mettere sul piatto un paio di grandi talenti, come ad esempio quello di Lazar Samardzic, conteso da un gran bel numero di squadre italiane, e Destiny Udogie, da inizio anno promesso sposo del Tottenham. Il tutto senza l’apporto per metà stagione di Gerard Deulofeu.

L’Udinese non ha ancora ufficializzato le tempistiche e il luogo in cui andrà in ritiro. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri dovrebbero rivedersi il 7 luglio in sede e, dopo dieci giorni, partire alla volta di Bad Kleinkirchheim, in Austria; una cittadina abituata ad ospitare squadre di serie A, poiché molte volte Maurizio Zamparini ha portato le sue società in ritiro lì. L’Udinese dovrebbe fermarsi dal 17 luglio al 2 agosto, il piano delle amichevoli non è ancora pronto.

UDINESE, IL CALENDARIO PER IL RITIRO

7 luglio: incontro in sede

17 luglio-2 agosto: ritiro a Bad Kleinkirchheim (Austria)

Foto: LaPresse