Qualificazioni Wimbledon 2023: Lucrezia Stefanini batte anche Priscilla Hon ed è a un passo dal tabellone principale

Lucrezia Stefanini supera anche il secondo turno nelle qualificazioni femminili di Wimbledon, e vede dunque i Championships letteralmente a un passo. Sui campi di Roehampton è l’australiana Priscilla Hon a uscire sconfitta per 6-2 7-6(4), con l’italiana che dunque andrà a trovarsi di fronte una veterana anche di questi campi, Su-Wei Hsieh, portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan).

Per Stefanini primo set d’impatto nel senso che le palle break sono veramente tante (sei da una parte e quattro dall’altra), ma se l’italiana tre delle sue sei le sfrutta, non facendo dunque mai tenere la battuta a Hon nelle fasi iniziali, l’australiana è in grado un’unica volta di cercare di accorciare le distanze. Il risultato è che, potendo andar via tranquilla, l’italiana chiude sul 6-2.

Il secondo parziale è più lottato, e la toscana per due volte è costretta a restituire il servizio strappato, rispettivamente in apertura e nel sesto game. Sul 5-6 è anche costretta a fronteggiare tre set point, tutti annullati. Nel tie-break i due minibreak arrivano quasi subito, ne perde uno, ma l’altro lo mantiene fino alla fine.

In una partita dai vincenti che sono molti meno dei gratuiti (19-41 per Hon, 16-30 per Stefanini), quel che regge in maniera molto decisa è la prima dell’azzurra, in campo l’84% delle volte e con cui realizza il 65% dei punti quando entra. Ora c’è appunto Hsieh: un solo ottavo in carriera per lei a Wimbledon, ma tre successi in doppio.

Foto: LaPresse