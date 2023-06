Wimbledon 2023: Arnaldi, Gigante e Bellucci all’ultimo turno delle qualificazioni

Sono tre gli azzurri che si sono qualificati per l’ultimo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023. Matteo Arnaldi, testa di serie numero uno, è ad un solo match dalla sua prima partecipazione nel tabellone principale dei Championships. Il tennista ligure ha superato nel derby italiano Federico Gaio in due combattuti set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e trentasei minuti di gioco. Adesso per Arnaldi ci sarà la sfida (che ricordiamo essere al meglio dei cinque set) con il portoghese Federico Ferreira Silva, numero 188 della classifica mondiale.

Davvero bravissimo Matteo Gigante, che ora si trova ad una sola vittoria da un sogno. Il 21enne romano si è reso protagonista di una bella vittoria contro il canadese Gabriel Diallo, numero 144 del mondo, imponendosi con un doppio 6-4. Ora affronterà il francese Harold Mayot, che ha battuto un po’ a sorpresa l’australiano James Duckworth.

Dopo essere entrato in tabellone quest’anno agli Australian Open, Mattia Bellucci prova a sognare anche a Wimbledon. Il lombardo ha superato in due set il belga Raphael Collignon con il punteggio di 6-4 6-4 e adesso sarà chiamato ad una complicatissima sfida con lo svizzero Dominic Stricker, testa di serie numero dieci.

Rimpianti per Giulio Zeppieri, che ha giocato un buon match contro l’esperto francese Lucas Pouille. L’azzurro aveva vinto il primo set al tie-break, ma poi il transalpino si è imposto per 6-3 in entrambe le altre due frazioni. Niente da fare anche per Luca Nardi, che si è arreso al giapponese Taro Daniel per 6-3 6-3, con il nipponico che partiva decisamente con i favori del pronostico.

RISULTATI ITALIANI QUALIFICAZIONI WIMBLEDON 2023 (26 GIUGNO)

Gigante b. Diallo (Can) 6-4 6-4

Pouille (Fra) b. Zeppieri 6-7 6-3 6-3

Daniel (Jpn) b. Nardi 6-3 6-3

Arnaldi b. Gaio 7-6 6-4

Bellucci b. Collignon (Bel) 6-4 6-4

FOTO: LPS