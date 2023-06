Pentathlon, Giochi Europei oggi: orari 29 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi il programma del pentathlon moderno ai Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, in Polonia, sarà dedicato alla staffetta mista. Ricordiamo che questa manifestazione consegnerà ben 8 pass olimpici alle atlete, e nelle mani dell’Italia, oltre a quella già assodata di Elena Micheli, anche Alice Sotero ha già staccato il biglietto per Parigi 2024. Per quanto riguarda la staffetta odierna, l’Italia, avendo tre atleti qualificati per la finale maschile e il quarto, Gianluca Micozzi (Esercito), infortunato, non prenderà parte alla gara.

Cosa prevede il programma di oggi, giovedì 29 giugno? Dopo il ranking round di scherma delle ore 11.00, si passerà alla prova di equitazione delle ore 13.00. Quindi, dopo il bonus round di scherma (ore 14.15) toccherà al nuoto (ore 15.20). Quindi, a partire dalle ore 16.00, senza soluzioni di continuità, toccherà al laser run che andrà a consegnare le medaglie.

Gli European Games 2023 sono trasmessi in diretta streaming sul canale Italia Team del Coni e su europeangames.tv e in diretta live testuale su OA Sport, il pentathlon sarà disponibile anche in diretta tv su RaiSportHD in base alla programmazione che deciderà la rete.

PROGRAMMA PENTATHLON GIOCHI EUROPEI OGGI

Giovedì 29 giugno

Ore 11.00 Scherma – Ranking Round staffetta mista

Ore 13.00 Equitazione, show staffetta mista

Ore 14.15 Scherma – Bonus Round staffetta mista

Ore 15.20 Nuoto, 2×100 – staffetta mista

Ore 16.00 Laser Run – staffetta mista

PROGRAMMA PENTATHLON GIOCHI EUROPEI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: eventuale su RaiSportHD in base alla programmazione

Diretta streaming: RaiPlay, europeangames.tv e canale Italia Team del Coni

Diretta Live: OA Sport

Foto: European Games 2023