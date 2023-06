Pentathlon, Giochi Europei 2023: Giorgio Malan, Matteo Cicinelli e Roberto Micheli volano in finale!

Splendida tripletta azzurra nelle semifinali della prova maschile di pentathlon moderno dei Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia, Polonia. Erano tre, infatti, i nostri portacolori ai nastri di partenza delle prove odierne e, tutti e tre, hanno staccato il pass per la finale che si disputerà nella giornata di sabato primo luglio.

Giorgio Malan ha chiuso quinto nella Semifinale A, Matteo Cicinelli secondo nella Semifinale B, mentre Roberto Micheli ha chiuso ottavo. Un ottimo risultato che avvicina i nostri alfieri ai pass olimpici che saranno in palio proprio nella finale e, non ultimo, mettono a segno un bel colpo anche in ottica classifica a squadre.

SEMIFINALE A

Nella semifinale A chiude al comando l’ucraino Oleksandr Tovkai con il punteggio complessivo di 1206 (237 punti nella scherma, 304 nel nuoto e 665 nel laser run), quindi secondo lo svizzero Alexandre Dallenbach con 1204 a pari merito con il francese Ugo Fleurot. Quarto il tedesco Marvin Faly Dogue con 1203, mentre è quinto il nostro Giorgio Malan con 1200. Per l’azzurro che vola in finale senza particolari problemi, 226 punti nella scherma, 312 nel nuoto e 662 nel laser run.

1 UCR TOVKAI Oleksandr 237 304 665 1206 Q 2 SVI DALLENBACH Alexandre 225 318 661 1204 Q 3 FRA FLEUROT Ugo 212 309 683 1204 Q 4 GER DOGUE Marvin Faly 241 296 666 1203 Q 5 ITA MALAN Giorgio 226 312 662 1200 Q 6 GBR PILLAGE Myles 230 314 655 1199 Q 7 GBR CHOONG Joseph 235 311 651 1197 Q 8 FRA PRADES Valentin 250 295 652 1197 Q 9 CZE GRYCZ Marek 200 305 692 1197 Q

SEMIFINALE B

Nella Semifinale B svetta l’ungherese Csaba Bohm con il punteggio di 1212 (220 nella scherma, 313 nel nuoto e 697 nel laser run) davanti al nostro Matteo Cicinelli con 1210 (219 scherma, 312 nuoto, 679 laser run), mentre è terzo il padrone di casa Lukasz Gutkowski a sua volta con 1210. Chiude a 1210, in quarta posizione, il britannico Charles Brown, quindi è quinto il tedesco Patrick Dogue con 1209 a pari merito con i francesi Christopher Patte (sesto) e Valentin Belaud (settimo) mentre è ottavo il nostro Roberto Micheli (207 nella scherma, 310 nel nuoto e 692 nel laser run).

1 HUN BOHM Csaba 220 313 679 1212 Q 2 ITA CICINELLI Matteo 219 312 679 1210 Q 3 POL GUTKOWSKI Lukasz 232 298 680 1210 Q 4 GBR BROWN Charles 216 308 686 1210 Q 5 GER DOGUE Patrick 250 295 664 1209 Q 6 FRA PATTE Christopher 222 302 685 1209 Q 7 FRA BELAUD Valentin 224 298 687 1209 Q 8 ITA MICHELI Roberto 207 310 692 1209 Q 9 HUN SZEP Balazs 192 304 710 1206 Q

Foto: European Games 2023