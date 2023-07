Pallanuoto, World Cup 2023: netta vittoria per la Spagna, Germania battuta 18-9

Si aprono le Super Final della World Cup di pallanuoto al maschile. Iniziano i quarti di finale e, come da pronostico, la Spagna domina in lungo e in largo sulla Germania.

Un primo quarto devastante ha lanciato la banda iberica, campionessa del mondo in carica, verso la vittoria nettissima: 18-9 e semifinali conquistate.

Il 6-2 del quarto d’apertura lancia la squadra di David Martin. Partita eccezionale quella di Munarriz che trova ben cinque reti, tre anche per Granados e Sanahuja.

Per gli iberici sfida alla vincente di Ungheria-Grecia.

Foto: Lapresse