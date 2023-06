L’Italia si qualifica ai quarti degli Europei U21 se… Tutte le combinazioni e il rischio biscotto

Saranno 90’ roventi quelli che segneranno il destino dell’Italia Under 21 impegnata nella fase a gironi degli Europei di categoria in corso di svolgimento in Georgia e Romania.

Prima della terza e ultima partita, la situazione di classifica del gruppo D, nel quale sono inseriti gli Azzurrini, vede la Francia in testa con 6 punti, seguita da Svizzera e Italia con 3 e dalla Norvegia con 0.

Tutte e 4 le squadre, però, hanno ancora la chance di accedere ai quarti di finale. Il programma prevede Italia-Norvegia e Svizzera-Francia.

Per quanto riguarda la Nazionale di Paolo Nicolato, l’ago della bilancia potrebbe essere la Svizzera.

In caso di tre punti azzurri e mancata vittoria elvetica, l’Italia accederebbe ai quarti passando il turno da seconda dietro alla Francia.

Se invece i rossocrociati dovessero vincere a loro volta, fatto salvo il successo dell’Italia contro la Norvegia, sarà determinante la dimensione della vittoria svizzera.

L’unico scenario che condannerebbe l’Italia (oltre chiaramente ad un peggior risultato rispetto agli elvetici) sarebbe un successo svizzero con un gol di scarto, ma segnando almeno tre gol (3-2, 4-3, 5-4, ecc).

Qualora i ragazzi di Nicolato pareggiassero, potrebbero superare il turno nel caso in cui i rossocrociati non vincessero contro i Bleus.

Una chance qualificazione c’è anche se l’Italia dovesse perdere contro la Norvegia, ma la Svizzera deve essere sconfitta dalla Francia.

Anche in questo caso, però, a contare sarebbero i gol: gli Azzurrini, infatti, dovrebbero perdere con un gol di svantaggio segnandone almeno uno (2-1, 3-2, 4-3, ecc).

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI DI FINALE DEGLI EUROPEI UNDER 21 SE

Vince contro la Norvegia, ma Svizzera-Francia non finisce 5-4, 4-3 o 3-2. In questo caso sarà prima o seconda (dipenderà dal risultato di Francia-Svizzera).

Pareggia con la Norvegia e la Svizzera non batte la Francia. In questo caso sarà seconda.

Perde contro la Norvegia, ma la Svizzera viene sconfitta dalla Francia. In questo caso Italia, Svizzera e Norvegia chiuderebbero a pari punti (3) e si andrebbe a vedere la classifica avulsa negli scontri diretti. Ciascuna squadra sarebbe a quota 3 punti, dunque spazio alla differenza reti negli scontri diretti e a seguire al numero di gol segnati nei testa a testa: l’Italia ora è a +1 con 3 gol segnati, la Svizzera è già certa di chiudere a 0 con 4 gol a segno, la Norvegia è a -1 con 1 gol all’attivo. L’Italia potrebbe perdere con massimo un gol di scarto, ma segnando almeno una rete in modo da chiudere o sopra alla Svizzera o massimo alla pari con gli elvetici e passare per lo scontro diretto favorevole con i rossocrociati.

Foto: LaPresse