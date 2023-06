Judo, Masters 2023: diciotto azzurri invitati a Budapest per il torneo dei Grandi Maestri

Archiviato nell’ultimo weekend il Grand Slam di Ulan Bator, si è concluso definitivamente il periodo di qualificazione per il Masters di judo 2023. Il torneo dei Grandi Maestri, in programma quest’anno a Budapest dal 4 al 6 agosto, è riservato infatti solo ai primi 36 del ranking mondiale in ciascuna categoria di peso (oltre ai posti garantiti di diritto al Paese ospitante).

L’IJF ha ufficializzato proprio ad inizio settimana l’elenco dei judoka invitati alla kermesse magiara, in base all’ultimo aggiornamento della World Ranking List. Sono ben 18 gli italiani eleggibili per il fondamentale evento ungherese, che assegna ai vincitori addirittura 1800 punti per le graduatorie di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024.

In campo femminile hanno staccato il pass per Budapest Francesca Milani (48), Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Giulia Carnà (52), Veronica Toniolo (57), Thauany David Capanni Dias (57), Martina Esposito (70), Alice Bellandi (78), Giorgia Stangherlin (78) e Asya Tavano (+78).

Per quanto riguarda il settore maschile, si sono qualificati invece Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Matteo Piras (66), Giovanni Esposito (73), Manuel Lombardo (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90) e Gennaro Pirelli (100).

ITALIANI QUALIFICATI AL MASTERS BUDAPEST 2023

FEMMINILE:

Francesca Milani (48), Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Giulia Carnà (52), Veronica Toniolo (57), Thauany David Capanni Dias (57), Martina Esposito (70), Alice Bellandi (78), Giorgia Stangherlin (78), Asya Tavano (+78).

MASCHILE:

Angelo Pantano (60), Elios Manzi (66), Matteo Piras (66), Giovanni Esposito (73), Manuel Lombardo (73), Antonio Esposito (81), Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100).

Foto: IJF