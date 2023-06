IndyCar, Palou e Newgarden osservati speciali a Mid-Ohio

Un luglio da non perdere con l’IndyCar Series inizia da Mid-Ohio. L’appuntamento è per domenica con una sfida che si prospetta molto interessante, la prima concreta chance per Alex Palou al fine di allungare in classifica sui rivali dopo il terzo acuto del 2023 in quel di Road America.

Il #10 di Chip Ganassi Racing è l’uomo da battere, il forte pilota iberico è atteso a dare spettacolo dopo aver primeggiato nel road course di Indy, tra i muretti di Detroit e soprattutto nello spettacolare circuito che sorge nello Stato del Wisconsin.

Il catalano può allungare in graduatoria sui diretti avversari, l’americano Josef Newgarden è il primo che insegue l’iberico. Il #2 di Penske parte all’attacco, due volte vincitore di questo specifico round (2021, 2017) che tradizionalmente si tiene in estate in corrispondenza con le celebrazioni del 4 luglio.

Nella storia della corsa di Lexington segnaliamo anche le affermazioni di Will Power (2020 race-1), Alexander Rossi (2018), Colton Herta (2020 race-2), Scott McLaughlin (2022), Simon Pagenaud (2016), Graham Rahal (2015) e Scott Dixon, pluricampione della IndyCar che detiene il record di affermazioni a Mid-Ohio. Il #9 di Ganassi vanta infatti sei affermazioni in Ohio (2019, 2014, 2012, 2011, 2009, 2007 ), tracciato di 3.634 km che si articola in tredici selettive curve.

Foto. LaPresse