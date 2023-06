Golf: al British Masters tris di azzurri in cerca di sorrisi al Belfry

Il British Masters, per il golf, è sinonimo di storia: qui si sono imposti un po’ tutti i big europei nella storia di questo sport. E, in questo novero di trionfatori, si ricordano anche due italiani: Baldovino Dassù nel 1976 e Renato Paratore nel 2020, occasione in cui questo è stato il primo torneo a disputarsi in Europa dopo la fine del lockdown. Due anni fa sfiorò il colpo Guido Migliozzi, che perse al playoff con Richard Bland (e per l’inglese fu prima vittoria dopo 478 partenze, a 48 anni); nel 2022, invece, ce l’ha fatta il danese Thorbjørn Olesen.

Quest’anno, e fino al 2026, si gareggerà al Belfry, non lontano da Birmingham, uno dei percorsi più iconici che si possano trovare nel Regno Unito. C’è di più: la scelta viene fatta da un giocatore scelto per uno o più anni tra quelli di maggior spicco del presente o del passato del golf britannico. Nel 2021 e 2022 la scelta del Belfry era stata, in sostanza, legata a Danny Willett, mentre fino al 2023 lo sarà a Nick Faldo, vincitore di tre Masters, tre Open Championship e secondo sia al PGA Championship che allo US Open; nella bacheca anche un Volvo Masters e altri 23 tornei del tour europeo oltre a 3 sul PGA Tour.

Sono al via tre azzurri: per Guido Migliozzi la speranza è, appunto, di ripetere quanto fatto nel 2021, e finalmente dei segnali positivi sono arrivati la scorsa settimana. Edoardo Molinari è stato a lungo in lotta per la vittoria proprio al BMW International Open, mentre Renato Paratore continua a mostrare segnali di buon livello. Chi è rimasto beffato è Francesco Laporta, tagliato fuori di un solo posto dall’entry list.

Per il British Masters diretta integrale su Sky Sport, con collegamenti che nei primi due giorni partiranno alle 14:30 e negli ultimi due dalle 13:30. Il canale di riferimento resterà chiaramente Sky Sport Golf, al numero 206.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it