F1, orario Sprint Race 1 luglio: programma GP Austria 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 1° luglio, si svolgerà la seconda Sprint Race della stagione per il Mondiale di Formula Uno 2023 in occasione del weekend del Gran Premio d’Austria, nono round del campionato. Al Red Bull Ring di Spielberg andrà in scena un sabato particolarmente intenso che metterà già in palio i primi punti del fine settimana stiriano.

Domani a mezzogiorno è prevista la sprint shootout, ovvero un turno di qualifica leggermente più breve (con obbligo di utilizzare le gomme medie in Q1 e Q2 e le soft in Q3) che determinerà l’ordine di partenza della manche pomeridiana. La gara sprint verrà disputata sulla distanza dei 24 giri e assegnerà punti iridati ai primi otto classificati (8 al primo, 7 al secondo, 6 al terzo e così via).

Tutte le sessioni del weekend austriaco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile seguire la sprint shootout e la sprint in differita e in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT RACE GP AUSTRIA F1 2023

Sabato 1 luglio

Ore 12.00 sprint shootout a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.30 sprint a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA SPRINT F1: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Diretta streaming: Sky Go e Now

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la sprint shootout e la sprint in differita e in chiaro alle ore 17.30 e 19.00.

Foto: Lapresse