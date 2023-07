F1, Max Verstappen convocato dai commissari! Pole a rischio, che cosa è successo a Spielberg?

Potrebbe esserci un colpo di scena inatteso in Austria, sede del decimo round del Mondiale 2023 di F1. Nelle qualifiche odierne, che hanno visto l’olandese Max Verstappen terminare in pole-position, davanti alle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, potrebbe esserci un risvolto inatteso.

CHE COSA E’ ACCADUTO A SPIELBERG?

L’olandese della Red Bull, infatti, è finito sotto investigazione per aver ostacolato il pilota della Haas, Kevin Magnussen, nelle prime fasi delle qualifiche. Max è stato convocato dai commissari alle ore 20.00 per spiegare le sue ragioni.

CHE COSA RISCHIA MAX VERSTAPPEN?

Il neerlandese rischia di ricevere una penalità di tre posizioni in griglia di partenza, pertanto si potrebbe creare una situazione di una prima fila tutta ferrarista, con il monegasco Charles Leclerc in pole-position e lo spagnolo Carlos Sainz in seconda piazza. L’alfiere della Red Bull sarebbe quarto, preceduto anche da Lando Norris con la McLaren, in vista della gara domenicale.

