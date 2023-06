F1 in tv, GP Austria 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Dopo la parentesi nordamericana di Montreal, sta per cominciare finalmente l’estate europea della Formula Uno a partire dal weekend del Gran Premio d’Austria 2023, valido come nono atto stagionale del Mondiale. Al Red Bull Ring di Spielberg verrà riproposto per la seconda volta il nuovo format Sprint, con due sessioni di qualifiche (la prima al venerdì valevole per la corsa domenicale, la seconda a sé stante il sabato per la griglia della mini-gara).

Fari puntati inevitabilmente sui padroni di casa del Drink Team, che vanno a caccia della nona vittoria consecutiva ad inizio campionato per avvicinarsi ulteriormente al record storico di 11 della McLaren versione 1988. È attesa come di consueto una vera e propria invasione da parte dei tifosi oranje per supportare il loro beniamino Max Verstappen, leader della generale e lanciatissimo verso il tris iridato.

Red Bull resta la grande favorita anche sulle colline stiriane, tuttavia le inseguitrici sembrano aver colmato almeno parzialmente il divario nelle ultime settimane e potrebbero dare battaglia alle due RB19. Ambizioni importanti dunque per Mercedes, Ferrari e Aston Martin, tutte in lizza almeno per il podio e con il sogno di interrompere l’egemonia di Verstappen.

Tutte le sessioni del weekend austriaco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile seguire entrambe i turni di qualifica, la sprint e la gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2023

Venerdì 30 giugno

Ore 13.30 prove libere 1 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 qualifiche a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 1 luglio

Ore 12.00 sprint shootout a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.30 sprint a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 2 luglio

Ore 15.00 gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà qualifiche, sprint shootout, sprint e gara in differita nell’ordine sabato alle ore 16.00, 17.30, 19.00 e domenica alle 19.00.

Foto: Lapresse