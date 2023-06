F1, GP Austria 2023: orari prove libere e qualifiche, programma, tv, streaming 30 giugno

Dopo Montreal, il Mondiale di Formula 1 2023 torna in Europa. Questo weekend si svolgerà infatti il Gran Premio d’Austria, nona gara della stagione in scena tracciato del Red Bull Ring, la patria della scuderia di Milton Keynes che sta dominando il campionato.

Sarà il secondo appuntamento della stagione con la Sprint Race dopo quella del Gran Premio dell’Azerbaijan, fattore che contrassegnerà un programma ricchissimo e senza pause. Si comincerà domani, venerdì 30 giugno con l’unica sessione di prove libere (ore 13.30), dopodiché si passerà alle qualifiche (ore 17.00) che andranno a costituire lo schieramento di partenza della gara di domenica.

Il venerdì del Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta da Sky Sport attraverso i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita alle 0.45 di sabato. In streaming si potrà seguire su NOW e su Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutte le sessioni.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2023

Venerdì 30 giugno

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP AUSTRIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

La differita delle qualifiche su TV8 è prevista nella notte tra venerdì e sabato alle 0.45

Foto: Lapresse