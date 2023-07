F1, GP Austria 2023: perché Hamilton, Alonso e Stroll sono stati multati? Che cosa è successo a Spielberg

Un eccesso di…velocità. Assai curioso quanto accaduto nel corso delle prove libere del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Nel weekend a Spielberg tutto va più velocemente, visto che di l’ora di “Free practice” è unica, le qualifiche sono due (una per il GP quest’oggi e l’altra per la Sprint Race domani), c’è la gara di 24 giri il sabato e quella classica la domenica.

Si sono fatti prendere la mano Lewis Hamilton, Fernando Alonso e Lance Stroll, vista la sanzione comminata nel corso di questo day-1. Il britannico della Mercedes, infatti, ha violato di “ben” 0.2 km/h il limite di velocità nella corsia box, fissato a 80 km/h. Gli Stewards hanno ravvisato la violazione dell’articolo 34.7 del regolamento sportivo di F1. Mercedes, quindi, dovrà pagare una multa di 100 €.

Lo stesso è accaduto ai due piloti dell’Aston Martin: Alonso è andato oltre di 0.9 km/h, mentre il canadese di 1.3 km/h. Al di là delle facili ironie che si possono fare, si può comprendere come in Austria si tenga a far rispettare in maniera assai puntuale le norme, senza particolari sconti per nessuno. Pertanto i piloti, al di là del caso in questione, dovranno fare particolare attenzione visto l’approccio dei commissari nel fine-settimana.

Foto: LPS