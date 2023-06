F1, Charles Leclerc: “L’obiettivo è confermare la consistenza vista in Canada, su Helmut Marko dico…”

Avere costanza di rendimento. La Ferrari e il monegasco Charles Leclerc hanno questo obiettivo in vista del fine-settimana in Austria, sede del decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista del Red Bull Ring, la Rossa è chiamata a confermare i minimi segnali positivi notati nel corso della gara in Canada, dove sia il monegasco che lo spagnolo Carlos Sainz hanno fatto vedere un passo gara migliore di altre circostanze.

Tuttavia, a Maranello non si vogliono fare facili illusioni, ben sapendo che la pista di Montreal sia diversa da quella in Stiria, anche per il differente livello di degrado sulle gomme: “Prendiamo con le pinze quanto è accaduto in Canada, dal momento che ho sentito che anche Helmut Marko diceva che eravamo la macchina più veloce. Non è assolutamente vero, la Red Bull era la più veloce domenica. Era un passo sicuramente molto positivo rispetto ai nostri competitors“, ha raccontato Leclerc ai microfoni.

“Alla fine, quando il feeling c’è, la performance c’è. L’abbiamo visto in Canada fin dal venerdì ed è questo che ricerco perché da inizio anno ho avuto inconsistenza. In Canada c’è stata maggior continuità ed è questo il target“, ha aggiunto il ragazzo del Principato.

Da domani inizierà il weekend austriaco e sarà molto particolare perché ci sarà poco tempo per sperimentare, tenuto conto della presenza della Sprint Race, che va a scompaginare il lavoro solito dei tecnici e anche dei piloti in pista.

