F1, Charles Leclerc: “Il mio rinnovo in Ferrari? Stiamo iniziando a parlarne, ma sono in una situazione strana…”

Mentre la stagione 2023 è ormai entrata nel vivo, c’è chi pensa già al 2024. E’ il caso di Charles Leclerc che, al netto di una stagione tribolata con la sua Ferrari, sta provando a guardare oltre cercando di capire cosa fare del suo contratto la scuderia di Maranello.

Intervistato dai media in Austria, prossimo GP, che si correrà al Red Bull Ring nel fine settimana, ha detto: “Il rinnovo? Stiamo iniziando lentamente a parlarne. Non ho fissato scadenze particolari. Sento ancora che un anno e mezzo è una strada lunga da percorrere, ma non mi sono posto alcun termine particolare”.

Poi ha aggiunto essendo anche aperto verso la situazione in essere: “A essere sincero, non ci ho ancora pensato. Quando dico che abbiamo iniziato a parlarne lentamente, è solo qua e là, ma niente di speciale o di specifico. Non sto dicendo che voglio tenere aperte le mie opzioni. La Ferrari è stata la squadra che mi ha aiutato ad arrivare dove sono. Non ho mai nascosto che sono sempre estremamente felice di essere in Ferrari”.

”Naturalmente, io e la squadra non siamo contenti della situazione attuale, ma credo che stiamo lavorando tutti nella giusta direzione. E, di nuovo, amo la Ferrari. Quindi sono felice qui”.

Infine ha concluso dicendo: “Probabilmente è la prima volta nella mia carriera che mi trovo in questa posizione. Non credo che questo sia dovuto al fatto che nessuno mi volesse in passato, ma solo alla natura del contratto. È la prima volta nella mia carriera che mi avvicino alla fine di un accordo in Formula 1″.

“E tutti gli altri cambiamenti che ho fatto fino a ora, fondamentalmente da Sauber a Ferrari è stato abbastanza semplice. Quindi, è una situazione diversa quella in cui mi trovo nella mia carriera. Ma non mi dispiace. Mi sto concentrando sulla guida, spero solo di vincere il più velocemente possibile in Ferrari per ora e poi vedremo”.

