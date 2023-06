F1, Charles Leclerc ha girato con fondo e ala nuova sulla SF-23 nel filming day di Fiorano

La Ferrari ha completato nella giornata di ieri il Filming Day a Fiorano, con il duplice obiettivo di soddisfare le richieste degli sponsor effettuando delle riprese promozionali e (soprattutto) testare alcune novità tecniche sulla SF-23 in vista dell’imminente Gran Premio d’Austria, in programma da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio sul Red Bull Ring di Spielberg.

Lo staff di Enrico Cardile ha lavorato per gradi, facendo girare in mattinata Carlos Sainz con la monoposto standard in modo da raccogliere dati e fare prove comparative anche rispetto alla galleria del vento e al simulatore. Dopo una lunga pausa, il pilota spagnolo della Rossa è tornato in pista sul tracciato emiliano con una nuova ala anteriore.

Al pomeriggio è poi arrivato il momento di Charles Leclerc, che ha potuto guidare la SF-23 dotata anche del nuovo fondo. Le novità più importanti sono relative alla parte anteriore, con un deviatore di flusso più esterno che dovrebbe controllare in maniera più efficiente le turbolenze generate dalla ruota. La scuderia di Maranello ha ormai sposato uno sviluppo in direzione Red Bull, copiando altri elementi della RB19 come le fences che separano le bocche dei canali Venturi.

Ferrari che ha utilizzato dunque il filming day (che consente da regolamento 100 km complessivi con la vettura attuale) di Fiorano per avere a disposizione un turno di prove libere aggiuntivo in vista del weekend di gara austriaco, che prevede una sola sessione di Free Practice in preparazione delle qualifiche del venerdì causa format Sprint.

