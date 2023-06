Chi sono gli italiani che giocano a Wimbledon? 13 azzurri in gara nello Slam sull’erba

Tredici italiani giocheranno a Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione tennistica che andrà in scena sull’erba britannica dal 3 al 16 luglio. Sei uomini e sette donne cercheranno di farsi strada nei due tabelloni di singolare. Riflettori puntati su Jannik Sinner, che si presenta all’appuntamento dopo un paio di mesi difficili ma con tutte le carte in regola per ottenere un risultato degno di nota dopo i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.

L’altra testa di serie sarà Lorenzo Musetti, mentre Matteo Berrettini non sta attraverso il momento migliore e spera di risorgere dopo la finale aggiunta due anni fa. Lorenzo Sonego proverà a farsi strada, Marco Cecchinato non è propriamente un erbivoro, Matteo Arnaldi ha superato le qualificazioni.

Sul fronte femminile, invece, si spera soprattutto in Martina Trevisan e Camila Giorgi. Attenzione a Lucia Bronzetti visti i risultati ottenuti nell’ultima settimana, mentre Lucrezia Stefanini ha superato le qualificazioni. In campo anche Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e la veterana Sara Errani. Di seguito gli italiani che giocheranno a Wimbledon 2023.

ITALIANI A WIMBLEDON 2023

MASCHILE:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Marco Cecchinato

Matteo Arnaldi

FEMMINILE:

Martina Trevisan

Camila Giorgi

Elisabetta Cocciaretto

Jasmine Paolini

Sara Errani

Lucia Bronzetti

Lucrezia Stefanini

Foto: Lapresse