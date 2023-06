Scherma, anche gli uomini sono un Dream Team! L’Italia è oro nel fioretto ai Giochi Europei: Francia sconfitta

Il fioretto azzurro si conferma sul tetto d’Europa. Dopo il successo delle donne, anche la squadra italiana maschile conferma sulla pedana di Cracovia il titolo continentale vinto ad Adalia lo scorso anno. Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi i tre protagonisti di una squadra che può permettersi di schierare un Campione del Mondo come Alessio Foconi come riserva. Proprio come lo scorso anno gli azzurri hanno battuta in finale la Francia col punteggio di 45-39.

Partenza a razzo degli azzurri con Daniele Garozzo e Filippo Macchi in grado di portare immediatamente il punteggio sul 10-3 avendo la meglio rispettivamente di Maxime Pouty ed Enzo Lefort. Il terzo assalto è il primo a sorridere ai transalpini ma Tommaso Marini, nonostante la rimonta tentata da Rafael Savin riesce a limitare i danni chiudendo sul 15-9.

Nel quarto assalto un Macchi in difficoltà si fa aggredire da Pouty che prima riporta l’incontro in parità sul 19-19 e poi riesce a portare anche i francesi avanti. Garozzo pareggia il suo incontro con Savin per poi lanciare un Marini assolutamente scatenato che, dominando il suo parziale contro Lefort, riporta l’Italia avanti di cinque lunghezze sul 25-30.

Ad aumentare ulteriormente il vantaggio e portare gli azzurri sempre più vicini al traguardo ci pensa un Macchi che dimostra grande carattere superando brillantemente le difficoltà della precedente apparizione. Marini gestisce il suo assalto contro un Pauty in versione estremamente offensiva, lasciando a Garozzo il punteggio sul 40-33. Lefort inizia con le marce altissime, spaventando il siciliano e riportandosi fino al -2. Dal 41-39 parte però un assolo dell’azzurro che regala il trionfo europeo.

Foto: Bizzi Federscherma